Đoàn Thái Nguyên giành 28 huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông
Tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tại tỉnh Điện Biên, Đoàn Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tích nổi bật ở các môn thi đấu thể thao, giành tổng cộng 28 huy chương, xếp thứ II toàn đoàn với 233 điểm.
Đoàn Thái Nguyên giành 3 Huy chương Vàng môn bắn nỏ.
Ở các môn thi đấu, Đoàn Thái Nguyên thể hiện sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Nổi bật là môn Bắn nỏ đồng đội với 3 Huy chương Vàng (HCV); môn Đẩy gậy giành 1 HCV, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Đoàn còn giành HCV ở các môn Bóng đá, Kéo co và Bắn nỏ cá nhân.
Kết quả đạt được thể hiện quá trình chuẩn bị, tập luyện chu đáo của các vận động viên, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người Thái Nguyên năng động, giàu bản sắc văn hóa tại Ngày hội.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/doan-thai-nguyen-gianh-28-huy-chuong-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-mong