Đoàn Thái Nguyên giành 28 huy chương tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Đoàn Thái Nguyên giành 3 Huy chương Vàng môn bắn nỏ.

Ở các môn thi đấu, Đoàn Thái Nguyên thể hiện sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Nổi bật là môn Bắn nỏ đồng đội với 3 Huy chương Vàng (HCV); môn Đẩy gậy giành 1 HCV, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Đoàn còn giành HCV ở các môn Bóng đá, Kéo co và Bắn nỏ cá nhân.

Đoàn Thái Nguyên tham gia thi đấu kéo co.

Vận động viên Thái Nguyên thi đấu đẩy gậy.

Kết quả đạt được thể hiện quá trình chuẩn bị, tập luyện chu đáo của các vận động viên, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người Thái Nguyên năng động, giàu bản sắc văn hóa tại Ngày hội.