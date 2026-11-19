Danh mục “Hành trình đặc sắc Hà Nội” được thành phố công bố trong khuôn khổ việc ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng thuộc 10 nhóm khác nhau.

Thiết kế đặc biệt của đoàn tàu. Ảnh:: VNR.

Trong danh sách này, đoàn tàu “Hà Nội 5 Cửa Ô” là một trong những sản phẩm khai thác lợi thế của vận tải đường sắt để phát triển trải nghiệm du lịch.

Đoàn tàu được thiết kế với cảm hứng từ lịch sử Hà Nội, lấy tên 5 cửa ô gồm Cầu Dền, Quan Chưởng, Cầu Giấy, Chợ Dừa và Đống Mác đặt cho các toa xe.

Thông qua cách đặt tên và thiết kế không gian, sản phẩm hướng đến việc giới thiệu những dấu ấn lịch sử, văn hóa của Thủ đô tới hành khách.

Thiết kế đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh. Các toa được bố trí theo những chủ đề riêng, sức chứa từ 44 đến 65 chỗ mỗi toa.

Hành khách được trải nghiệm văn hóa trên hành trình di chuyển. Ảnh: VNR.

Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, đoàn tàu còn bố trí các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực trên hành trình.

Đây là cách tiếp cận nhằm đưa các giá trị văn hóa vào sản phẩm vận tải, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi khám phá Hà Nội và vùng phụ cận.

Thay vì chỉ khai thác chức năng vận chuyển hành khách, các đoàn tàu có thể trở thành không gian giới thiệu văn hóa, lịch sử và kết nối các điểm đến.

Để những sản phẩm này phát huy hiệu quả lâu dài, cần gắn trải nghiệm trên tàu với các điểm tham quan, di tích và hoạt động du lịch tại địa phương, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và tính ổn định của hoạt động khai thác.