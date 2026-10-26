Đoàn tàu đâm trúng cần cẩu đổ sập xuống đường ray, mảnh vỡ văng tứ tung

Theo The Sun, đoạn clip ghi lại màn va chạm trên tuyến đường sắt trên cao ở São Paulo, Brazil.

Các mảnh vụn kim loại nặng suýt chút nữa đã rơi trúng ô tô và xe máy trong khi tia lửa điện bắn ra từ các đường dây điện bị hư hỏng.

Một góc quay khác cho thấy những người lái xe kinh hãi khi chứng kiến chiếc cần cẩu gặp nạn đổ sập xuống đường chỉ cách họ vài bước chân.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường và sơ cứu cho người điều khiển cần cẩu bị thương.

Lucas, một nhân viên của công ty cẩu, nói với TV Globo: "Tiếng ồn rất lớn. Cần cẩu đổ sập xuống công trình và ngay sau đó, đoàn tàu đi qua và đâm vào nó".

Đoạn clip cho thấy một đoàn tàu đâm vào cần cẩu bị sập ở Sao Paulo. Nguồn: X

Sau vụ tai nạn, ông đã tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không thấy người bị thương nào ngoài người điều khiển cần cẩu.

Lucas cho biết cần cẩu thuộc sở hữu của công ty Cortesia Equipamentos và đã được đặt tại địa điểm này một thời gian.

Vụ tai nạn xảy ra trên Tuyến 15-Bạc (Prata) của hệ thống đường sắt một ray thành phố, thuộc sở hữu và vận hành bởi công ty nhà nước Metro.

Vụ va chạm đã gây mất điện trên một đoạn đường ray đến ga São Lucas, công ty cho biết.

Thông báo cho biết thêm: "Nhân viên bảo trì đã được cử đến hiện trường để khôi phục dịch vụ nhanh nhất có thể. Metro xin lỗi vì sự bất tiện này".

Sở cứu hỏa cho biết họ đã điều động 6 xe cứu hỏa để ứng phó với "một sự cố liên quan đến việc sập đường ống, cây cối, dây điện và tường của một cơ sở thương mại" ở khu vực phía đông thành phố.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự cho biết: "Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về thương vong. Chúng tôi và các cơ quan có thẩm quyền khác đang làm việc tại hiện trường".

Công ty cẩu Cortesia Equipamentos cho biết: "Chúng tôi rất tiếc về vụ tai nạn xảy ra hôm 25/10 liên quan đến một chiếc cần cẩu tại trụ sở chính của chúng tôi ở São Paulo.

Chúng tôi đang theo dõi diễn biến và hợp tác với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ sự thật.

Chúng tôi tái khẳng định cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết".