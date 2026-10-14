'Đoàn tàu Bạch Mai' hỗ trợ luân chuyển đội ngũ y bác sỹ giữa 2 cơ sở y tế

“Đoàn tàu chuyên biệt” chuyên chở các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau gần 4 tháng đưa vào khai thác, mô hình “đoàn tàu chuyên biệt” chuyên chở các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở Ninh Bình đang ngày càng đem lại hiệu quả khai thác, hỗ trợ việc luân chuyển đội ngũ y bác sỹ giữa hai cơ sở, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh.

Trực tiếp tham gia chuyến tàu này trong sáng 14/10, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà, động viên và trò chuyện và hỏi thăm về chế độ làm việc, cuộc sống thường ngày của tổ tàu, các y bác sỹ đồng thời lắng nghe các tâm tư, phản ánh, kiến nghị của người lao động và cơ sở.

Theo thống kê của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR), "đoàn tàu Bạch Mai" được đưa vào khai thác từ ngày 26/6/2026, hiện nay năng lực chuyên chở lên gần 1.300 hành khách mỗi ngày.

Lãnh đạo VNR cho rằng đi tàu giúp cán bộ, nhân viên y tế có thời gian di chuyển ổn định, hạn chế ảnh hưởng của ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn. Trên hành trình, hành khách còn được phục vụ ăn sáng, giải khát, có thể tranh thủ nghỉ ngơi, nạp năng lượng trước ngày làm việc.

“Phương án vận chuyển bằng đường sắt được lựa chọn nhằm bảo đảm thời gian đi lại ổn định, hạn chế ảnh hưởng của ùn tắc giao thông; góp phần giảm đáng kể lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên tuyến Hà Nội-Ninh Bình,” lãnh đạo VNR nhìn nhận.

Từ những hiệu quả ban đầu của “đoàn tàu Bạch Mai,” ngành đường sắt tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình “đoàn tàu chuyên biệt.”

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết đoàn tàu chuyên dụng sẽ hỗ trợ việc luân chuyển đội ngũ y bác sỹ giữa hai cơ sở, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu về thời gian, vừa tạo sự ổn định trong tổ chức công việc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà động viên tổ tàu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 chỉ tổ chức đón, trả khách tại 3 ga gồm Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý. Hằng ngày, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để làm việc.

Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30, phục vụ nhu cầu đi lại của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên bệnh viện sau giờ làm việc. Đoàn tàu PL1/PL2 hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên hành trình Hà Nội-Phủ Lý và ngược lại./.