Đoàn Sơn La giành giải Xuất sắc Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực II các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc Bộ năm 2026

Chương trình liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực II các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc Bộ năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, cùng lãnh đạo Hội Người cao tuổi các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Liên hoan quy tụ 5 đội nghệ thuật quần chúng người cao tuổi đến từ Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ và Lai Châu. Các đội lần lượt trình diễn các tiết mục nghệ thuật trong thời gian không quá 25 phút, ban thẩm định chấm điểm, lựa chọn các tiết mục xuất sắc để trao giải.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã mang đến nhiều tiết mục dân ca đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần lạc quan, yêu đời của người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu và nhiệt huyết của các diễn viên người cao tuổi. Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ; tăng cường tuyên truyền, vận động các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy năng lực, kinh nghiệm và năng khiếu nghệ thuật.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Đánh giá cao ý nghĩa của liên hoan, đồng chí Hà Trung Chiến, nhấn mạnh: Chương trình góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo cơ hội để người cao tuổi các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, phát huy vai trò nêu gương trong gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng chương trình.

Tiết mục dự thi của đoàn nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Lào Cai.

Đoàn dự thi của tỉnh Lai Châu mang dân ca quan họ đến với liên hoan.

Tiết mục của đội thi tỉnh Phú Thọ.

Tiết mục giới thiệu đội thi tỉnh Sơn La.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho đội nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Sơn La; trao giải nhất cho các đội nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu; trao giải nhì cho Đội nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Ban tổ chức cũng trao các giải chuyên đề: Diễn viên nam cao tuổi nhất, diễn viên nữ cao tuổi nhất, giải tiết mục xuất sắc, đội có trang phục đẹp nhất và đội có màn giới thiệu đặc sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho đội nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Sơn La

Đội nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu đoạt giải nhất.

Đội nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Lào Cai và Phú Thọ đoạt giải nhì.