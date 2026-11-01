Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I

Các vận động viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế. Ảnh: Quốc Hồng

Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giành giải Nhất toàn đoàn

Đại hội diễn ra qua hai giai đoạn, với 18 môn thi đấu, thu hút hơn 2.500 vận động viên đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham dự. Trong giai đoạn 2, với 6 môn thi đấu, các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của tỉnh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội đạt thành tích ở môn bóng chuyền nam và nữ. Ở nội dung nữ, Cụm xã Trấn Yên giành Huy chương Vàng; Cụm xã Lục Yên giành Huy chương Bạc; Cụm xã Bảo Thắng và Cụm xã Văn Bàn đồng Huy chương Đồng.

Ở nội dung nam, Cụm xã Lục Yên giành Huy chương Vàng; Sở Giáo dục và Đào tạo giành Huy chương Bạc; Cụm phường Yên Bái và Cụm xã Văn Chấn cùng giành Huy chương Đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo với 48 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc và 30 Huy chương Đồng. Cụm phường Cam Đường xếp thứ Nhì với 24 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng. Cụm phường Yên Bái xếp thứ 3 với 18 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và 9 vận động viên tiêu biểu đạt huy chương tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Đại hội khép lại với 169 bộ huy chương được trao. Thành công của Đại hội góp phần khẳng định sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao địa phương, đồng thời tạo động lực để các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao và xây dựng lực lượng vận động viên chất lượng, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Lào Cai.

Trận chung kết bóng chuyền nam diễn ra trước Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: Quốc Hồng

Ban Tổ chức Đại hội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Ảnh: Quốc Hồng

Các đội bóng chuyền nam nhận huy chương tại lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: Quốc Hồng

Các đội bóng chuyền nữ nhận huy chương tại lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: Quốc Hồng