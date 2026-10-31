Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Đại hội diễn ra qua hai giai đoạn, với 18 môn thi đấu, thu hút hơn 2.500 vận động viên đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham dự. Trong giai đoạn 2, với 6 môn thi đấu, các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, nêu rõ, Đại hội đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, năng lực cho thể thao thành tích cao.

Đồng chí nhấn mạnh, thành công của Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tỉnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và khơi dậy tinh thần thể thao trong Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu và các đoàn vận động viên dự lễ bế mạc Đại hội.

Trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, tuyển chọn, huấn luyện các vận động viên có trình độ chuyên môn tốt, chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, phấn đấu đạt thành tích cao, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Lào Cai.

Ban Tổ chức Đại hội trao huy chương cho các đội đạt thành tích cao ở nội dung bóng chuyền nữ.

Các đội bóng chuyền nam nhận huy chương tại lễ bế mạc Đại hội.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao huy chương cho các đội đạt thành tích ở môn bóng chuyền nam và nữ. Ở nội dung nữ, Cụm xã Trấn Yên giành Huy chương Vàng; Cụm xã Lục Yên giành Huy chương Bạc; Cụm xã Bảo Thắng và Cụm xã Văn Bàn đồng Huy chương Đồng.

Ở nội dung nam, Cụm xã Lục Yên giành Huy chương Vàng; Sở Giáo dục và Đào tạo giành Huy chương Bạc; Cụm phường Yên Bái và Cụm xã Văn Chấn cùng giành Huy chương Đồng.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo với 48 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc và 30 Huy chương Đồng.

Cụm phường Cam Đường xếp thứ Nhì với 24 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng.

Cụm phường Yên Bái xếp thứ 3 với 18 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng.

Cụm xã Mậu A nhận giải Khuyến khích với 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng.

Ban Tổ chức Đại hội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và 9 vận động viên tiêu biểu đạt huy chương tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Các vận động viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Đại hội khép lại với 169 bộ huy chương được trao. Thành công của Đại hội góp phần khẳng định sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao địa phương, đồng thời tạo động lực để các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân, quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao và xây dựng lực lượng vận động viên chất lượng, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Lào Cai.