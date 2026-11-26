Nhân chuyến làm việc, đoàn công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai. (Ảnh: HOÀNG TÁ)

Tham gia cùng đoàn có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; phía Cà Mau có đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại đảo Hòn Khoai, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ-những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13/12/1940.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (bìa phải, đầu tiên) cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm, kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên đảo Hòn Khoai. (Ảnh: HOÀNG TÁ)

Đây là sự kiện lịch sử hào hùng, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân Cà Mau trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, góp phần làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm Khởi nghĩa Hòn Khoai. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Tiếp đó, đoàn công tác đã có buổi thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Tại đây, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi tình hình công tác, đời sống, điều kiện sinh hoạt và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đồng thời trao đổi, động viên các lực lượng đang ngày đêm bám đảo, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Thượng tướng Lê Tấn Tới (đứng) phát biểu tại buổi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí Thượng tướng Lê Tấn Tới (đứng, bên trái) tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng giữa) tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo. (Ảnh: HOÀNG TÁ)

Thượng tướng nhấn mạnh và mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao trong tình hình mới.