Doãn Quốc Đam tái xuất phim giờ vàng, trở thành chồng Huyền Lizzie

Doãn Quốc Đam trở lại màn ảnh nhỏ với Căn Nhà Không Mái Che, đảm nhận vai chồng của Huyền Lizzie. Dù không thuộc tuyến nhân vật có thời lượng lớn, nam diễn viên vẫn gây chú ý với hình tượng gai góc và những cảnh diễn có mức độ đối đầu cao.

Trong các trích đoạn được giới thiệu trước ngày lên sóng, Doãn Quốc Đam khiến khán giả chú ý khi nhân vật của anh có hành vi bạo hành Hạnh, do Huyền Lizzie thủ vai. Đây cũng là một trong những phân đoạn cho thấy màu sắc khác biệt của vai diễn, đồng thời đặt hai diễn viên vào tình huống nhiều áp lực.

Doãn Quốc Đam trở lại màn ảnh với vai chồng Huyền Lizzie trong Căn Nhà Không Mái Che.

Với Căn Nhà Không Mái Che, dù vai diễn không có quá nhiều đất diễn, Doãn Quốc Đam vẫn dành nhiều tâm sức để tìm cách tạo điểm nhấn. Một số hành động trong cảnh quay như ném mâm, ép Huyền Lizzie ăn được giữ lại nhằm tăng sức nặng cảm xúc cho phân đoạn.

Sự kết hợp giữa Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie vì thế trở thành một điểm đáng chú ý của Căn Nhà Không Mái Che. Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, một người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình chăm lo cho hai con giữa cuộc sống nhiều thiếu thốn. Hình tượng này khác xa vẻ ngoài sang trọng mà nữ diễn viên từng thể hiện trong một số vai trước.

Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, một người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình chăm lo cho hai con.

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai người chồng vũ phu, thường xuyên bạo hành vợ - nhân vật do Huyền Lizzie thủ vai.

Huyền Lizzie cho biết ngay khi đọc kịch bản, cô bị cuốn vào câu chuyện và đọc liền 15 tập trước khi chủ động xin đạo diễn cho nhận vai. Nhân vật Hạnh được xây dựng với vẻ ngoài lam lũ, đến mức ê-kíp phải tạo thêm một đặc điểm trên gương mặt để nữ diễn viên phù hợp hơn với hình tượng.

Bên cạnh Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie còn lần đầu kết hợp với Duy Hưng. Trong phim, Duy Hưng vào vai Toản, một người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe và phải tự mình chăm sóc hai con. Hai gia đình vốn xa lạ dần có cơ hội gắn kết khi cuộc sống đưa họ về chung một mái nhà.

Căn Nhà Không Mái Che lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, tập trung vào những con người phải đối mặt với cơm áo, nợ nần và nhiều khoảng trống trong cuộc sống. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những va chạm gia đình mà còn khai thác cách những người xa lạ tìm thấy sự đồng cảm từ những khó khăn tương đồng.

Ảnh hậu trường của các diễn viên trong phim Căn Nhà Không Mái Che.

Với Doãn Quốc Đam, vai diễn lần này tiếp tục cho thấy nam diễn viên không ngại thử sức với những hình tượng có màu sắc khác nhau trên màn ảnh. Trong khi đó, Huyền Lizzie đứng trước một thử thách mới khi lần đầu hóa thân thành người phụ nữ chịu nhiều nhọc nhằn, đồng thời đảm nhận vai mẹ của nhân vật do Thu Hà Ceri thể hiện.

Căn Nhà Không Mái Che dự kiến lên sóng lúc 20h thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 12/10.