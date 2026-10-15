Doãn Quốc Đam lên tiếng về cảnh phim bạo hành gây tranh cãi

Ngày 15/10, trên trang cá nhân, Doãn Quốc Đam có bài đăng dài chia sẻ về những tranh cãi xoay quanh Căn nhà không mái che. Trong bộ phim mới lên sóng, anh vào vai Bình, người đàn ông nghiện cờ bạc dẫn đến nợ nần. Nhân vật sống ở vùng quê nghèo, tính cách thô lỗ, thậm chí sử dụng bạo lực với vợ.

Một cảnh phim Bình nổi giận, có hành động đánh đập, quăng chiếc mâm vào người vợ đang gây bàn luận trái chiều. Bên cạnh lời khen ngợi diễn xuất nhập tâm, một số luồng ý kiến cũng bày tỏ lo ngại, cho rằng Doãn Quốc Đam diễn mạnh tay, có thể gây đau đớn cho bạn diễn.

Doãn Quốc Đam vào vai Bình trong phim. Ảnh: VFC.

Chia sẻ về những cảnh quay đang gây bàn tán, Doãn Quốc Đam cho biết anh thường không bàn bạc và tập luyện kỹ lưỡng trước với đồng nghiệp, để có thể tạo ra những phản ứng chân thật trước ống kính. Tuy nhiên, diễn viên khẳng định đã nhắc nhở bạn diễn, để đề phòng chấn thương, xây xát trong quá trình ghi hình.

"Tôi muốn được nhìn thấy phản ứng bất ngờ không chuẩn bị trước, nhưng lại thật nhất của bạn diễn. Không tập trước hết 100%, bao giờ cũng chỉ tập ở mức độ 60%, nhưng tôi cũng đã có nhắc bạn diễn phải ngồi lùi lại mặc dù bạn ấy chẳng hiểu vì sao", diễn viên chia sẻ.

Anh giải thích thêm: "Tôi lựa cái tay vịn của ghế trồi hơn so với lưng bạn ấy, để đến khi tôi có đập cái mâm thì tay vịn đã cản lực, không va toàn bộ vào người bạn ấy. Tôi nhìn góc quay, khuôn hình là biết hình sẽ lấy như thế nào, ăn gian ra sao mà trông cảm giác không khác gì bị đập vào lưng thật. Cùng lắm là chỉ cạnh mâm có lỡ văng vào người bạn ấy một chút, nhưng cũng không đến mức diễn viên bị trọng thương".

Cũng theo nam diễn viên, đạo diễn từng góp ý động tác khi tập chưa đủ mạnh và cần tăng thêm mức độ lúc quay thật. Doãn Quốc Đam nói anh lên tiếng vì có những bình luận cho rằng anh thù ghét bạn diễn nên cố tình làm như vậy.

Sau cùng, Doãn Quốc Đam bày tỏ: "Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm việc cùng với tôi". Những chia sẻ của diễn viên thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả động viên và khen ngợi anh có màn thể hiện ấn tượng trong phim mới. Diễn viên Huyền Lizzie để lại bình luận: "Ai bảo anh sai để em mắng".

Ở diễn biến mới nhất của Căn nhà không mái che, Bình và Hạnh chính thức ly hôn. Khoảnh khắc gia đình nhỏ tan vỡ, đặc biệt cảnh cậu con trai khóc nức nở, khiến nhiều khán giả truyền hình xúc động.

Sau khi rời bỏ Bình, Hạnh gặp Toản (Duy Hưng), người đàn ông góa vợ đang một mình nuôi hai con. Cuộc gặp gỡ này mở ra hướng đi mới cho câu chuyện, khi hai gia đình dần tìm cách thấu hiểu và chấp nhận nhau.