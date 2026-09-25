Doãn Quốc Đam hội ngộ NSND Công Lý

Sự xuất hiện của NSND Công Lý tại đám cưới lần thứ ba của NSƯT Ngọc Quỳnh đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tối 23/9, nam nghệ sĩ cùng bà xã Ngọc Hà có mặt tại một nhà hàng ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội để chúc mừng Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh về chung nhà. Hôn lễ có khoảng 400 khách mời, quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết với cô dâu, chú rể.

Đáng chú ý, Doãn Quốc Đam cũng có mặt trong ngày vui. Hình ảnh hai nghệ sĩ ngồi cạnh nhau trong buổi gặp gỡ được gia đình Công Lý chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khung hình, Doãn Quốc Đam diện vest trắng, đội mũ beret và đeo kính râm, hướng về phía đàn anh với nụ cười rạng rỡ. NSND Công Lý ngồi bên cạnh trong trang phục áo polo màu vàng, gương mặt tươi tỉnh. Khoảnh khắc cho thấy sự thoải mái, gần gũi của hai nghệ sĩ khi hội ngộ.

Doãn Quốc Đam và NSND Công Lý trong đám cưới. Ảnh: FBNV

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi NSND Công Lý xuất hiện tại một sự kiện đông người kể từ biến cố sức khỏe. Tại đám cưới, anh được bà xã Ngọc Hà dìu bước và nhận được nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp. Theo Ngọc Hà, thời gian gần đây sức khỏe của chồng khá tốt, anh vẫn thường xuyên đến Nhà hát Kịch Hà Nội để sinh hoạt cùng các đồng nghiệp.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Công Lý và Doãn Quốc Đam cũng có nhiều điểm đặc biệt. Hai nghệ sĩ quen biết và giữ mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Theo chia sẻ của Ngọc Hà, Doãn Quốc Đam thường xuyên tới nhà thăm hỏi đàn anh, đặc biệt từ sau khi Công Lý gặp biến cố sức khỏe. Ngọc Hà từng cho biết nam diễn viên dù bận rộn vẫn cố gắng dành thời gian hỏi thăm Công Lý, có năm còn ghé nhà chúc Tết vào chiều 30.

Doãn Quốc Đam đến nhà chúc Tết NSND Công Lý.

Tình cảm giữa hai người không chỉ được duy trì ngoài đời mà còn có dấu ấn qua những lần hợp tác trên màn ảnh. Công Lý và Doãn Quốc Đam từng cùng góp mặt trong Hướng dương ngược nắng và Hương vị tình thân. Trong Hương vị tình thân, Công Lý đảm nhận vai ông Tuấn, bố nuôi của Nam, còn Doãn Quốc Đam vào vai ông Sinh thời trẻ.

Sau nhiều năm đồng hành trong nghề, Doãn Quốc Đam vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với đàn anh. Vì vậy, hình ảnh hai người cùng xuất hiện tại đám cưới Ngọc Quỳnh nhận được sự chú ý không chỉ bởi đây là một trong những lần Công Lý hiếm hoi tham dự sự kiện, mà còn bởi khoảnh khắc hội ngộ của hai nghệ sĩ vốn có tình đồng nghiệp thân thiết.

Đám cưới của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh diễn ra tối 23/9 tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba NSƯT Ngọc Quỳnh kết hôn. Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2024 và hiện cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Doãn Quốc Đam và NSND Công Lý có mối quan hệ thân thiết.