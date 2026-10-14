Doãn Quốc Đam gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ

Trong tập 2 của Căn Nhà Không Mái Che, nhân vật Bình do Doãn Quốc Đam thủ vai có màn chia tay đầy nước mắt sau khi chính thức ly hôn Hạnh (Huyền Lizzie). Đoạn trích tại tòa án cùng lời xin lỗi muộn màng của Bình nhận về hơn 23.200 lượt tương tác và hàng trăm bình luận, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với diễn biến giàu cảm xúc của bộ phim.

Tập phim phát sóng tối 13/10 trên VTV3, khép lại cuộc hôn nhân nhiều đau khổ của Bình và Hạnh, đồng thời mở ra chặng đường mới cho ba mẹ con.

Doãn Quốc Đam lấy nước mắt khán giả với cảnh Bình xin lỗi Hạnh và hai con trong Căn Nhà Không Mái Che. (Ảnh: VTV Giải trí)

Sau những trận đòn roi ở tập đầu tiên, Hạnh quyết tâm ly hôn nhưng Bình vẫn yêu cầu 90 triệu đồng mới chịu ký đơn. Để có đủ tiền, cô phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí bán cả số vàng phòng thân cuối cùng. Quyết định này cho thấy Hạnh sẵn sàng đánh đổi tài sản tích góp để thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương, giành lại cuộc sống bình yên cho mình và các con.

Trong ngày ra tòa, Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xíu) đứng chờ bên ngoài, đau lòng chứng kiến bố mẹ chia tay. Dù bản thân cũng bật khóc, Thơ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi em trai. Cô bé nhắn nhủ: "Em cứ yêu bố, cứ nhớ bố nhưng mà đừng để mẹ buồn". Câu nói cho thấy Thơ vẫn dành tình cảm cho bố, nhưng đồng thời hiểu rằng mẹ cần được bảo vệ sau những gì đã trải qua.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Bình trách móc con gái vì cho rằng Thơ muốn bố mẹ chia tay. Trước lời trách cứ của bố, cô bé bật khóc, khẳng định mình không ghét bố mà chỉ thương mẹ. Thơ còn mong bố giữ gìn sức khỏe và thay đổi để sống tốt hơn.

Khoảnh khắc Bình chia tay cậu con trai nhỏ Khang cũng khiến Hạnh và Thơ lặng người.

Sự bao dung của con gái khiến Bình bật khóc, xin lỗi Thơ về cái tát trong quá khứ. Trước khi rời đi, anh xin phép được ôm Hạnh lần cuối và gửi lời xin lỗi đến ba mẹ con. Khoảnh khắc Bình chia tay cậu con trai nhỏ Khang cũng khiến Hạnh và Thơ lặng người.

Đây là điểm nhấn cảm xúc của tập phim khi Bình cuối cùng cũng nhận ra những tổn thương mình gây ra cho gia đình. Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ xuất hiện sau khi cuộc hôn nhân đã kết thúc. Sự hối hận của người chồng không thể xóa bỏ những đau đớn mà vợ con phải chịu đựng, cũng không đồng nghĩa với việc những hành động bạo lực trong quá khứ có thể được bỏ qua dễ dàng.

Sau khi Bình rời đi, Hạnh cùng hai con bắt đầu cuộc sống mới. Cô tiếp tục nuôi lợn để trang trải kinh tế, từng bước xây dựng lại cuộc sống bình yên. Bộ phim cũng khắc họa tình cảm của Thơ dành cho mẹ qua cuộc thi hùng biện tuổi 16. Khi nói về giá trị của 500.000 đồng, cô bé liên hệ số tiền với những giọt mồ hôi và sự vất vả của mẹ. Bài nói chạm đến cảm xúc của người nghe, còn thầy Cẩn trao giải thưởng cho Thơ như một cách giúp đỡ gia đình cô bé.

Hạnh cũng không khỏi xúc động sau khi quyết định ly hôn Bình.

Lời xin lỗi muộn màng của Doãn Quốc Đam tạo nên điểm nhấn cảm xúc trong tập mới của phim.

Qua diễn biến tập 2, Căn Nhà Không Mái Che đặt ra vấn đề về hậu quả của bạo lực gia đình và những tổn thương mà trẻ em phải gánh chịu. Lời xin lỗi muộn màng của Doãn Quốc Đam trong phim tạo nên điểm nhấn cảm xúc, trong khi hành trình của Huyền Lizzie và hai con mở ra hy vọng về một cuộc sống mới sau những tháng ngày đau khổ.