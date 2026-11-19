Trên con đường mới tiếp tục hé lộ tạo hình của dàn diễn viên gồm: NSƯT Hoàng Hải, Trần Bảo Sơn, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Anthony Hoàng, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi, Juliet Bảo Ngọc, cùng các gương mặt khác. Sắc thái riêng của từng nhân vật phác họa một thế giới nhiều toan tính, nơi các mối quan hệ đan xen và những cuộc tranh giành quyền lực chi phối diễn biến câu chuyện.

Teaser trailer từng bước hé lộ quá khứ của Trung (Trần Bảo Sơn thủ vai) và em gái Mai (Juliet Bảo Ngọc thủ vai), từ tuổi thơ trong trại trẻ mồ côi đến khi được chú Nam (NSƯT Hoàng Hải thủ vai) cưu mang. Thế nhưng, người dang tay che chở hai anh em lại có liên hệ sâu sắc với thế giới ngầm, vô tình đưa họ bước vào một cuộc sống đầy ràng buộc.

Lòng trung thành dần đi kèm với những điều kiện khắc nghiệt, khiến ranh giới giữa tình và nghĩa, khát vọng của hai anh em trở về quê hương, chọn cách mình sống ngày càng mong manh.

Nút thắt xuất hiện khi Mai mong muốn trở về Việt Nam, chấm dứt cuộc sống thường trực hiểm nguy để tìm kiếm một khởi đầu mới. Với Trung, lựa chọn ấy không dễ dàng như một lời hứa: Anh phải quyết định rời đi để bảo vệ em gái hay tiếp tục ở lại với những ràng buộc khó tháo gỡ.

Bên cạnh xung đột tâm lý, đoạn phim gây chú ý với những màn đấu dao quyết liệt, các cuộc rượt đuổi và đối đầu trực diện, hé lộ những thước phim hành động đậm chất lì. Nhịp dựng dồn dập đưa Trung liên tiếp vào tình thế nguy hiểm, trong khi những bí ẩn của thế giới cờ bạc online dần lộ diện qua cuộc cạnh tranh quyền lực và các mối quan hệ phức tạp. Các nhân vật do NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam và Anthony Hoàng, Quang Sự đảm nhận đều gợi mở những ẩn số riêng.

Nhân vật của Doãn Quốc Đam góp phần đẩy câu chuyện vào vòng xoáy của tình thân, quyền lực và những cuộc đối đầu khốc liệt. Sự kết hợp giữa những diễn viên giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ tạo nên một dàn nhân vật đa sắc thái, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ khi Trên con đường mới chính thức ra mắt.