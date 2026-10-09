Doãn Quốc Đam gây bàn tán với diện mạo khác lạ

Những hình ảnh đầu tiên của Người Mẹ Xấu vừa được giới thiệu, nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên gây chú ý với diện mạo khác biệt, đặc biệt là mái tóc dài cùng biểu cảm lạnh lùng. Dù teaser chưa tiết lộ nhiều về nhân vật, tạo hình này phần nào gợi mở một vai diễn có màu sắc gai góc.

Trong đoạn phim được công bố, nhân vật của Doãn Quốc Đam chưa có nhiều đất diễn để bộc lộ tính cách hay số phận. Tuy nhiên, ngoại hình cùng thần thái của nam diễn viên khiến khán giả đặt nghi vấn anh sẽ đảm nhận hình tượng một nhân vật thuộc thế giới giang hồ. Nếu dự đoán này chính xác, đây tiếp tục là một dạng vai có nhiều không gian để Doãn Quốc Đam khai thác khả năng biến hóa vốn được biết đến qua nhiều tác phẩm trước đó.

Diện mạo khác lạ của Doãn Quốc Đam trong phim mới khiến khán giả tò mò về vai diễn.

Sự chú ý dành cho Doãn Quốc Đam cũng đến từ việc Người Mẹ Xấu đánh dấu một trong những dự án điện ảnh tiếp theo của anh sau thời gian tạo nhiều dấu ấn ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong Truy Tìm Long Diên Hương và Quỷ Nhập Tràng 2. Việc liên tục thử sức với những nhân vật có màu sắc khác nhau cho thấy anh đang mở rộng hoạt động điện ảnh thay vì chỉ tập trung vào phim truyền hình.

Với Người Mẹ Xấu, Doãn Quốc Đam tiếp tục lựa chọn một hình ảnh có phần khác biệt so với vẻ ngoài quen thuộc. Mái tóc dài kết hợp gương mặt sắc lạnh không chỉ tạo cảm giác bí ẩn mà còn góp phần làm tăng sự tò mò về vị trí của nhân vật trong câu chuyện. Đặc biệt, khi phim còn có Steven Nguyễn, người đảm nhận vai Lạc với nhiều phân cảnh hành động, sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam càng khiến khán giả chờ đợi khả năng hai nhân vật có những màn đối đầu trên màn ảnh.

Phim Người Mẹ Xấu do Steven Nguyễn và Hồng Đào đóng chính.

Người Mẹ Xấu do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Steven Nguyễn, NSƯT Kim Phương, Kiều Trinh, Doãn Quốc Đam và Hứa Minh Đạt. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ mẹ - con, trong đó Hồng Đào đảm nhận một người mẹ có nhiều khuyết điểm thay vì hình ảnh người phụ nữ giàu đức hy sinh mà cô từng thể hiện.

Bên cạnh tuyến nhân vật của Hồng Đào, vai Lạc của Steven Nguyễn cũng là một điểm đáng chú ý khi nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong một tác phẩm có nhiều yếu tố hành động. Trong khi đó, tạo hình của Doãn Quốc Đam đang trở thành một trong những chi tiết được khán giả quan tâm từ những hình ảnh đầu tiên.

Doãn Quốc Đam hiện là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin cụ thể về nhân vật do Doãn Quốc Đam đảm nhận vẫn chưa được hé lộ. Vì vậy, diện mạo mới chỉ có thể được xem là tín hiệu ban đầu về vai diễn. Những hình ảnh và nội dung tiếp theo của Người Mẹ Xấu sẽ là cơ sở để khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật cũng như vai trò của nam diễn viên trong câu chuyện.