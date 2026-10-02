Đoàn Presstrip khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại xã Bình Lư và Khun Há

Một góc khu du lịch Ô Quy Hồ, xã Bình Lư.

Sau hành trình từ Hà Nội, điểm khảo sát đầu tiên của đoàn là Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên và Khu du lịch Ô Quy Hồ, xã Bình Lư.

Thành viên đoàn khảo sát, trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên.

Tại đây, các thành viên trong đoàn trực tiếp tìm hiểu cảnh quan, không gian sinh thái và những điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lợi thế về địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên của khu vực.

Thành viên đoàn khảo sát, trải nghiệm tại cổng trời Ô Quy Hồ.

Không chỉ ghi nhận những tiềm năng sẵn có, việc khảo sát thực tế còn giúp các cơ quan báo chí và doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin về điểm đến, từ đó góp phần kết nối quảng bá và đưa sản phẩm du lịch của địa phương đến gần hơn với du khách. Ngoài ra, đoàn còn có buổi khảo sát, trải nghiệm không gian bản làng, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại bản Lao Chải, xã Khun Há.

Người dân bản Lao Chải giới thiệu nét đẹp văn hóa, truyền thống của đồng bào dân tộc Mông đến đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát lưu giữ hình ảnh đẹp với người dân bản Lao Chải.

Thông qua buổi khảo sát, các cơ quan báo chí có thêm chất liệu thực tế để quảng bá điểm đến và doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin để nghiên cứu, kết nối và xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Thành viên đoàn khảo sát trải nghiệm một phần văn hóa lao động, sản xuất của đồng bào Mông tại bản Lao Chải.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần đưa những giá trị về thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu đến gần hơn với du khách, đồng thời mở thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.