Đoàn Presstrip khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại xã Bình Lư và Khun Há
Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, quảng bá sản phẩm du lịch gắn với Hội nghị “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026”, ngày 2/10, đoàn Presstrip gồm các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Lai Châu cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã khảo sát, trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên, Khu du lịch Ô Quy Hồ, xã Bình Lư và bản Lao Chải, xã Khun Há.
Sau hành trình từ Hà Nội, điểm khảo sát đầu tiên của đoàn là Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên và Khu du lịch Ô Quy Hồ, xã Bình Lư.
Tại đây, các thành viên trong đoàn trực tiếp tìm hiểu cảnh quan, không gian sinh thái và những điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lợi thế về địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên của khu vực.
Không chỉ ghi nhận những tiềm năng sẵn có, việc khảo sát thực tế còn giúp các cơ quan báo chí và doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin về điểm đến, từ đó góp phần kết nối quảng bá và đưa sản phẩm du lịch của địa phương đến gần hơn với du khách. Ngoài ra, đoàn còn có buổi khảo sát, trải nghiệm không gian bản làng, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại bản Lao Chải, xã Khun Há.
Thông qua buổi khảo sát, các cơ quan báo chí có thêm chất liệu thực tế để quảng bá điểm đến và doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin để nghiên cứu, kết nối và xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần đưa những giá trị về thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu đến gần hơn với du khách, đồng thời mở thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/du-lich/doan-presstrip-khao-sat-trai-nghiem-san-pham-du-lich-ta-xa-binh-lu-va-khun-ha-1008020