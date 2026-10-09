Đoàn phường Tây Nha Trang công bố quyết định thành lập tổ chức đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chiều 9-10, Đoàn phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập tổ chức đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước - Chi đoàn Công ty HKT Solutions.

Đoàn phường Tây Nha Trang trao quyết định thành lập và ra mắt Chi đoàn Công ty HKT Solutions.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty HKT Solutions và quyết định chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Lãnh đạo Đoàn phường Tây Nha Trang đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho chi đoàn, yêu cầu chi đoàn sớm ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới, phát huy sức trẻ trong các hoạt động phong trào và công tác thanh niên, gắn liền với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc thành lập Chi đoàn Công ty HKT Solutions không chỉ tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên tại doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn phường.