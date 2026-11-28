Ngày 28-11, Đoàn phường Nha Trang phối hợp với Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức trao tặng công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Trương Tuệ Nhi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nha Trang (phân hiệu Phước Hòa 1), thuộc diện khó khăn trên địa bàn phường.

Đại diện các đơn vị trao học bổng và tặng quà cho em Trương Tuệ Nhi.

Công trình có tổng kinh phí 35 triệu đồng, được sử dụng để sửa chữa nhà ở với các hạng mục: sơn sửa nhà, nâng mái và lắp đặt la phông. Việc hỗ trợ sửa chữa góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Dịp này, các đơn vị còn tặng 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, động viên em Trương Tuệ Nhi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của tổ chức Đoàn và các đơn vị đồng hành trong công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu học tập tốt.