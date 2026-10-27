Đoàn phường Hòa Cường đề xuất giải pháp phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: T.CÔNG

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến đề xuất tập trung vào việc phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú dựa trên quá trình phấn đấu thực chất (kết quả học tập, lao động, hoạt động Đoàn và sự tín nhiệm của tập thể).

Các đại biểu nhấn mạnh cần phát huy trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên được phân công giúp đỡ. Đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn phường, đoàn trường và chi bộ trong rà soát nguồn, theo dõi quá trình rèn luyện và hoàn thiện hồ sơ kết nạp.

Trong khi đó, các đoàn viên ưu tú chia sẻ mục tiêu phấn đấu vào Đảng; tinh thần vượt khó, cách cân đối giữa học tập và hoạt động Đoàn. Đặc biệt là việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu thông qua hỗ trợ bạn bè, nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm trong công việc.

Chi bộ Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng hiện có 39 đảng viên. Trong năm 2026, chi bộ đã kết nạp 5 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Việc tiếp tục tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú được chi bộ xác định là nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm tính kế thừa và chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2027, Đoàn phường Hòa Cường dự kiến tiếp tục tổ chức chương trình tương tự tại các trường cao đẳng và THPT trên địa bàn phường để mở rộng việc trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.