Đoàn phường Cam Ranh hỗ trợ người dân kê khai đăng ký đất đai

Thực hiện kế hoạch của UBND phường Cam Ranh về triển khai kê khai đăng ký đất đai trên địa bàn phường, từ ngày 19 đến 28-9, Đoàn phường Cam Ranh huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên các chi đoàn tổ dân phố và Đội Thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ Nhân dân tại các điểm tiếp nhận hồ sơ ở trụ sở các tổ dân phố.

Đoàn viên hỗ trợ người dân kê khai đăng ký đất đai.

Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, đoàn viên, thanh niên phối hợp với cán bộ chuyên môn và các lực lượng tại địa bàn hướng dẫn người dân chuẩn bị, sắp xếp giấy tờ; hỗ trợ ghi thông tin vào tờ khai; phân luồng, sắp xếp thứ tự tại khu vực tiếp nhận; tổng hợp danh sách người dân đến kê khai. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc trường hợp khó khăn đi lại, lực lượng thanh niên sẵn sàng phối hợp hỗ trợ tại nhà khi có yêu cầu.

Qua hoạt động đã phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, góp phần tuyên truyền để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm, giấy tờ cần chuẩn bị và chủ động thực hiện kê khai theo lịch của UBND phường. Đối với những vấn đề chuyên môn về nguồn gốc sử dụng đất, tính pháp lý của hồ sơ và điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đoàn viên hướng dẫn người dân liên hệ trực tiếp cán bộ chuyên môn để được giải quyết theo quy định.