Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS thăm và làm việc với TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại.
Các thành viên trải nghiệm trường quay thực tế ảo của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.
Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam.
Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.
Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.
Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.