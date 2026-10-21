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Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 21/10/2026, tại Hà Nội, Đoàn Phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) sang thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam.

Bnews
Bnews
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Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Các thành viên trải nghiệm trường quay thực tế ảo của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Các thành viên trải nghiệm trường quay thực tế ảo của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tuấn Anh - TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doan-phong-vien-hang-thong-tan-tass-tham-va-lam-viec-voi-thong-tan-xa-viet-nam/441397.html