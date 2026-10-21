Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Các thành viên trải nghiệm trường quay thực tế ảo của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Ban Biên tập tin Đối ngoại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên Bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN