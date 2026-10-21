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Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) sang thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng Thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên Bang Nga) thăm trường quay của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các thành viên trải nghiệm trường quay thực tế ảo của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các thành viên trải nghiệm trường quay thực tế ảo của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) trao đổi nghiệp vụ với lãnh đạo Trung tâm Nội dung số và Truyền thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm và làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Ban Biên tập tin Đối ngoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) chụp ảnh chung cùng cán bộ, phóng viên Ban Biên tập tin Đối ngoại. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) thăm Phòng Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doan-phong-vien-hang-thong-tan-tass-tham-va-lam-viec-voi-thong-tan-xa-viet-nam-post1143445.vnp