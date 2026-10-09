Đoàn phim “Trại buôn người” giao lưu với khán giả Nha Trang

Tối 8-10, đoàn phim “Trại buôn người” có buổi giao lưu với khán giả tại Nha Trang trong khuôn khổ hành trình Cinetour. Buổi gặp gỡ là dịp ê-kíp chia sẻ câu chuyện phía sau tác phẩm, đồng thời lắng nghe những phản hồi của khán giả sau khi phim ra rạp.

Tại các rạp phim như: CGV Nha Trang (phường Tây Nha Trang); Beta Nha Trang, Lotte Trần Phú, Galaxy Cine Gold Coast Nha Trang (phường Nha Trang), đạo diễn Dương Bảo Anh (hay còn gọi là Toni) cùng các diễn viên: NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Minh Kiên… và thành viên ê-kíp đã có buổi giao lưu với khán giả.

Dàn diễn viên phim "Trại buôn người" giao lưu với khán giả Nha Trang.

Nội dung phim “Trại buôn người” xoay quanh Ny (Steven Nguyễn thủ vai), một chàng trai tìm cách cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Thị Minh Kiên thủ vai) sau khi cô bị dụ dỗ vào đường dây buôn người. Trong quá trình tìm kiếm, Ny cùng người bạn thân cũng rơi vào tay những kẻ đứng sau đường dây này và bị đưa đến một nơi biệt lập. Từ đây, bộ phim mở ra cuộc đấu tranh sinh tồn của những người bị giam giữ. Không chỉ tìm cách thoát khỏi sự khống chế, các nhân vật còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi, sự phản bội và những lựa chọn để bảo vệ mạng sống của mình.

Diễn viên phim "Trại buôn người".

Đặt trong bối cảnh những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ người tìm việc bằng lời mời “việc nhẹ, lương cao”, bộ phim hướng sự chú ý đến nguy cơ mua bán người và những cái bẫy mà nạn nhân có thể gặp phải.

Đông đảo khán giả đến rạp ủng hộ phim.

Bên cạnh tuyến truyện chính, phim còn gây chú ý bởi nhiều đại cảnh được đầu tư quy mô lớn. Hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim tham gia quá trình sản xuất, giúp tác phẩm được xác lập Kỷ lục Việt Nam về bộ phim điện ảnh chiếu rạp đề tài xã hội hiện đại có đại cảnh quy mô lớn và số lượng người tham gia đông. Bộ phim cũng đưa một số chất liệu văn hóa bản địa vào câu chuyện. Trong đó, đại cảnh lễ hội đua bò Chùa Rô ở An Giang được ê-kíp ghi hình thực tế, tạo thêm không gian văn hóa cho tác phẩm.

Nhiều bạn trẻ đầu tư từ trang phục đến tạo hình giống nhân vật trong phim.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết, trở về Nha Trang giao lưu với khán giả khiến anh có cảm giác thân thuộc. Anh rất vui và hạnh phúc khi được người dân đón nhận, yêu thương. Sau hành trình đi xa để làm phim, được trở lại và nhìn thấy khán giả Nha Trang ủng hộ, anh cảm thấy rất hãnh diện khi mình là một người con của Khánh Hòa, của Nha Trang.

Theo đạo diễn, quá trình thực hiện bộ phim gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh không nghĩ bộ phim lại nhận được sự đón nhận tích cực như vậy từ khán giả. “Tôi không nghĩ xa về con đường sự nghiệp, chỉ biết mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”, đạo diễn Toni nói.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan chụp hình cùng khán giả.

NSND Như Quỳnh bày tỏ, sự nhiệt tình của khán giả Nha Trang trong buổi giao lưu khiến những người làm phim cảm thấy hạnh phúc. Trong phim, NSND Như Quỳnh đảm nhận vai người mẹ có con bị cuốn vào đường dây buôn người. Với nữ nghệ sĩ, đây là vai diễn có nhiều phân đoạn nặng nề, đau đớn, đặc biệt là khi người mẹ chứng kiến cú sốc lớn liên quan đến con mình. “Đó cũng là động lực để bà đốt bếp, làm nổ tung trại buôn người, như mở ra một cánh cửa để những nạn nhân bên trong có cơ hội thoát ra”, NSND Như Quỳnh chia sẻ.

Sau suất chiếu, nhiều khán giả ở Nha Trang dành sự quan tâm về cách bộ phim tiếp cận một vấn đề xã hội đang được cảnh báo. Chị Nguyễn Ngọc Khánh Trân (20 tuổi, phường Tây Nha Trang) chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 tôi đi xem, bộ phim rất hay, mang lại nhiều cảm xúc đối với tôi. Qua bộ phim này, tôi rút ra được thêm bài học khi tìm việc trách sa vào những cạm bẫy việc nhẹ, lương cao”.

Chị Nguyễn Võ Hoài Thương (20 tuổi, Đắk Lắk) lại ấn tượng với những phân cảnh thể hiện tình cảm gia đình. "Tôi thích nhất cảnh gia đình được gặp nhau sau thời gian dài xa cách và rất vui khi họ có thể thoát khỏi trại buôn người", chị nói.

Chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ phim.

Không chỉ giới thiệu một câu chuyện điện ảnh mang màu sắc hành động, “Trại buôn người” đặt vấn đề về sự cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn nhưng thiếu thông tin rõ ràng, đồng thời cho thấy những hệ lụy mà nạn nhân có thể phải đối mặt khi rơi vào đường dây mua bán người. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan (đảm nhận vai Tài, quản lý khu trại trong phim) cho rằng câu chuyện trong phim cũng là lời cảnh tỉnh trước những thủ đoạn lừa đảo, mua bán người đang được nhắc đến trong đời sống.

Với buổi giao lưu tại Nha Trang, ê-kíp có dịp gặp gỡ trực tiếp khán giả Khánh Hòa. Riêng với đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, đây còn là dịp để anh trở về quê nhà để giới thiệu tác phẩm điện ảnh đầu tay và lắng nghe những phản hồi từ khán giả địa phương.

TRẦN HẰNG