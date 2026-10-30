Đoàn Ngoại giao trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên

Trong hành trình từ Hà Nội đến Thái Nguyên, đoàn đại biểu trải nghiệm chuyến tàu di sản, đồng thời tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa trà và đời sống văn hóa địa phương.

Tham dự chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại sứ, phu nhân, phu quân đại sứ các nước.

Trên tàu, các đại biểu được giới thiệu về văn hóa thưởng trà, trải nghiệm các sản phẩm trà và đặc sản địa phương, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống, tìm hiểu các sản phẩm OCOP và tiềm năng du lịch của tỉnh Thái Nguyên.

Phu nhân của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, bà Lê Nguyệt Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Quang Tuyên đón đoàn tại Ga Lưu Xá (Thái Nguyên).

Đoàn Ngoại giao tham quan, trải nghiệm văn hóa trà và bản sắc dân tộc tại HTX Tiến Yên (xã Tân Cương).

Thông qua chương trình tham quan và trải nghiệm, các đại biểu có cơ hội trực tiếp khám phá vùng chè nổi tiếng, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với cây chè.

Phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng các đại biểu trải nghiệm hoạt động sao chè thủ công.

Phu nhân Lê Nguyệt Anh, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cùng đoàn đại biểu thưởng thức các sản phẩm trà Tân Cương đạt chuẩn OCOP 3-5 sao.

Đoàn đại biểu thưởng thức nghệ thuật trình diễn dân gian: Thổi sáo và múa Tắc Xình của đồng bào dân tộc Sán Chay (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

Phu nhân Lê Nguyệt Anh giao lưu cùng đồng bào dân tộc.

Các đại biểu giao lưu với đồng bào dân tộc.

Đoàn Ngoại giao cùng đoàn nghệ thuật chụp ảnh chung.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026, Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, là sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và kinh tế của cây chè, khẳng định vị thế ngành chè Việt Nam, đồng thời quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế.

Thông qua chương trình tham quan và trải nghiệm, các đại biểu có cơ hội trực tiếp khám phá vùng chè nổi tiếng, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với cây chè, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế chè.