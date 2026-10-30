Đoàn Ngoại giao trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên
Ngày 30/10, trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại sứ các nước và phu nhân/phu quân đã tham gia chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trà tại Thái Nguyên.
Diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026, Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, là sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và kinh tế của cây chè, khẳng định vị thế ngành chè Việt Nam, đồng thời quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế.
Thông qua chương trình tham quan và trải nghiệm, các đại biểu có cơ hội trực tiếp khám phá vùng chè nổi tiếng, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với cây chè, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế chè.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-ngoai-giao-trai-nghiem-van-hoa-tra-thai-nguyen-462589.html