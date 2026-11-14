Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với SEACEN bên lề Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 46

Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa NHNN và SEACEN trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực cán bộ. Kể từ khi gia nhập SEACEN năm 2006, NHNN đã tích cực cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và hoạt động nghiên cứu do SEACEN tổ chức, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường trao đổi và học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Đoàn công tác NHNN và Đoàn SEACEN chụp ảnh lưu niệm

Phó Thống đốc bày tỏ mong muốn SEACEN tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, tập trung vào những chủ đề thiết thực, cập nhật, có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu và những thách thức đặt ra đối với hoạt động của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh hiện nay. Phó Thống đốc khẳng định, NHNN sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động của SEACEN, đặc biệt là cử cán bộ tham dự các chương trình đào tạo, nghiên cứu phù hợp nhằm nâng cao năng lực hoạch định, điều hành và thực thi chính sách.

Về phía SEACEN, bà Cyn-Young Park đánh giá cao sự tham gia tích cực và hợp tác chặt chẽ của NHNN trong thời gian qua, đồng thời khẳng định SEACEN sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ NHNN trong công tác đào tạo và nâng cao năng lực. Giám đốc điều hành SEACEN bày tỏ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động liên quan, góp phần vào thành công chung của năm APEC 2027.

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác, thể hiện cam kết của hai bên trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa NHNN và SEACEN, hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường kết nối giữa các ngân hàng trung ương trong khu vực.