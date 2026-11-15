Đoàn Luật sư TPHCM: Phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách và phục vụ cộng đồng

Ngày 15-11, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào ngày làm việc thứ hai.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM...

Đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đã ra mắt Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 thành viên, trong đó luật sư Hà Hải được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhận xét, hoạt động của Đoàn Luật sư TPHCM trong thời gian qua đã bao quát được hầu hết chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Để Đoàn Luật sư TPHCM tiếp tục phát triển vững mạnh, mỗi luật sư cần ý thức trách nhiệm khi cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng, thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại đại hội

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đoàn Luật sư TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, đội ngũ luật sư không chỉ thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tư vấn, phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể; góp phần giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị Đoàn Luật sư TPHCM chủ động xây dựng cơ chế để phát huy trí tuệ của đội ngũ luật sư; tổ chức các nhóm nghiên cứu, các nhóm tư vấn chuyên môn theo từng lĩnh vực, lựa chọn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra để tham gia góp ý, phản biện chính sách. Bên cạnh đó, chủ động tham gia quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị; chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, Luật sư Hà Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 , cam kết Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết và kỷ cương. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý ngang tầm khu vực; phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện chính sách và phụng sự cộng đồng, trong đó chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển Thành phố...