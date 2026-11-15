Đoàn Luật sư TPHCM có tân Chủ nhiệm

Trong 2 ngày 14-15/11, Đoàn Luật sư TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Với đa số phiếu bầu, luật sư Hà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ghi nhận những đóng góp của Đoàn Luật sư TPHCM trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, ông đề nghị Đoàn nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp khắc phục, tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Theo Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy, Đoàn Luật sư TPHCM cần củng cố tổ chức sau hợp nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, liêm chính và có năng lực tự quản thực chất.

Đặc biệt, Đoàn cần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp; đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp; phát huy trí tuệ của đội ngũ luật sư thông qua việc tổ chức các nhóm nghiên cứu, tư vấn chuyên môn.

Luật sư Hà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Đoàn Luật sư TPHCM chủ động tham gia triển khai Luật Phát triển đô thị, góp phần hình thành cơ sở pháp lý cho không gian phát triển mới của thành phố; đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Nhận nhiệm vụ, luật sư Hà Hải cảm ơn sự tín nhiệm của các luật sư thành viên. Ông cho biết Ban Chủ nhiệm sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Thành ủy, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam thành nghị quyết, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Luật sư Hà Hải khẳng định sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng Đoàn Luật sư vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương; giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong quá trình hành nghề.

Theo tân Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, việc thành phố mở rộng không gian phát triển, hội nhập quốc tế và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn mở ra nhiều cơ hội cho nghề luật sư. Tuy nhiên, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, giao dịch xuyên biên giới và tranh chấp thương mại quốc tế cũng đặt ra yêu cầu luật sư phải nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và đạo đức nghề nghiệp.

Đoàn cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, minh bạch thông tin và kết nối các tổ chức hành nghề với luật sư thành viên.