Đoàn Luật sư TPHCM cần thể hiện được tinh thần phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý

Ngày 15-11, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức. Đến dự đại hội có các ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu tham dự đại hội

Theo báo cáo, từ sau hợp nhất đến giữa tháng 5-2026, Đoàn luật sư TPHCM đã giải quyết 1.874 vụ án hình sự từ khách hàng, 947 vụ án hình sự do chỉ định, 2.234 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 7 vụ án hành chính. Đồng thời, thực hiện 9.257 vụ tư vấn pháp luật, trong đó có 2.715 vụ kinh doanh thương mại; 723 vụ đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác, cùng 1.280 vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Đoàn luật sư TPHCM đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với nhiều hội luật sư quốc tế.

Phát biểu tại đại hội, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết Đoàn luật sư TPHCM hiện có khoảng 11.000 luật sư trên tổng số 23.452 luật sư cả nước, chiếm hơn 1/3 lực lượng luật sư Việt Nam. Đội ngũ luật sư thành phố đã đóng góp tích cực vào việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị Đoàn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng gánh vác nhiệm vụ chung. Mỗi luật sư cần gương mẫu chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực cho sự phát triển nghề luật sư.

Đồng thời, cần khơi dậy niềm tự hào, tự trọng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của mỗi luật sư đối với khách hàng, cộng đồng và xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, phụng sự công lý, quan tâm đến các đối tượng yếu thế, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh kỳ vọng đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh, mỗi luật sư cần ý thức trách nhiệm khi cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng, thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đoàn Luật sư TPHCM, qua đó nhấn mạnh, đội ngũ luật sư không chỉ thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tư vấn, phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể; góp phần giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị đoàn chủ động xây dựng cơ chế để phát huy trí tuệ của đội ngũ luật sư; tổ chức các nhóm nghiên cứu, các nhóm tư vấn chuyên môn theo từng lĩnh vực, lựa chọn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra để tham gia góp ý, phản biện chính sách. Bên cạnh đó, chủ động tham gia quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị; chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu

Đại hội đã ra mắt Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 thành viên, trong đó luật sư Hà Hải được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, luật sư Hà Hải cảm ơn sự tín nhiệm của các luật sư thành viên. Luật sư Hà Hải cho biết Ban Chủ nhiệm sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Thành ủy, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam thành nghị quyết, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn Luật sự TPHCM ra mắt Ban chấp hành

Luật sư Hà Hải cam kết đoàn sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng Đoàn Luật sư vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương; giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong quá trình hành nghề. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý ngang tầm khu vực; phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện chính sách và phụng sự cộng đồng, trong đó chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển thành phố...

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Hà Hải phát biểu

Theo luật sư Hà Hải, việc thành phố mở rộng không gian phát triển, hội nhập quốc tế và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn mở ra nhiều cơ hội cho nghề luật sư. Các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, giao dịch xuyên biên giới và tranh chấp thương mại quốc tế cũng đặt ra yêu cầu luật sư phải nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và đạo đức nghề nghiệp. Đoàn sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, minh bạch thông tin và kết nối các tổ chức hành nghề với luật sư thành viên.