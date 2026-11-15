Đoàn Luật sư TP.HCM: Nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, đồng hành cùng sự phát triển thành phố

Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Anh

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm. Đại hội đánh dấu giai đoạn hoạt động mới của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong bối cảnh thành phố đang đặt ra nhiều yêu cầu về hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định vai trò trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư TP.HCM đã có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý và tham gia giải quyết các tranh chấp.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hoàng Anh

Cụ thể, các luật sư đã tư vấn pháp luật 71.894 vụ việc, thực hiện 21.204 vụ đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác, đồng thời trợ giúp pháp lý miễn phí 13.268 vụ việc.

Trong hoạt động tham gia tố tụng, đội ngũ luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý đối với 16.818 vụ án hình sự, 15.053 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 210 vụ án hành chính.

Đáng chú ý, từ sau hợp nhất đến giữa tháng 5.2026, Đoàn Luật sư TP.HCM đã giải quyết 1.874 vụ án hình sự theo yêu cầu của khách hàng, 947 vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định, 2.234 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động cùng 7 vụ án hành chính.

Những con số này phản ánh quy mô hoạt động và trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đánh giá cao những đóng góp của Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Đoàn Luật sư thành phố.

Theo ông Trần Văn Bảy, luật sư không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý mà còn giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tư vấn, phòng ngừa rủi ro và góp phần tháo gỡ những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển thành phố.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị Đoàn chủ động xây dựng các nhóm nghiên cứu, tư vấn chuyên môn theo từng lĩnh vực, phát huy trí tuệ của đội ngũ luật sư trong góp ý, phản biện chính sách.

Đặc biệt, cần tham gia triển khai Luật Phát triển đô thị và chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Đổi mới hoạt động, hướng đến chuẩn mực nghề nghiệp cao hơn

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá, hoạt động của Đoàn Luật sư TP.HCM thời gian qua đã bao quát hầu hết chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh mỗi luật sư cần đề cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng dịch vụ pháp lý, đồng thời thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng và phụng sự công lý.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hoàng Anh

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Luật sư TP.HCM xác định trọng tâm là xây dựng tổ chức đoàn kết, vững mạnh, kỷ cương; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hoạt động nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, chuyên sâu, từng bước xây dựng nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng ngang tầm khu vực.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM kỳ 2026 - 2031 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và luật sư tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Anh

Đoàn cũng đặt mục tiêu tăng cường tư vấn, phản biện chính sách, chủ động đóng góp xây dựng pháp luật, nhất là những cơ chế đặc thù phục vụ phát triển thành phố.

Với những định hướng này, nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động nghề luật sư, đưa đội ngũ luật sư tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy TP.HCM phát triển bền vững.