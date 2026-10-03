Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh cùng gần 200 luật sư, người tập sự và nhân viên các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, Luật sư Dương Đình Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031, ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của các Đoàn Luật sư Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước khi hợp nhất.

Luật sư Dương Đình Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tóm tắt thành tựu hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua

Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hiện có 292 luật sư thành viên và 115 tổ chức hành nghề trên địa bàn rộng lớn. Việc hợp nhất cũng tạo điều kiện hình thành một đội ngũ luật sư đông đảo hơn, tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp tại các khu vực đô thị, miền núi, vùng sâu, vùng xa và ven biển.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Trong bối cảnh mới, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ luật sư chủ động thích ứng với chuyển đổi số, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Nam, công nghệ có thể hỗ trợ tra cứu, xử lý dữ liệu và soạn thảo, nhưng người luật sư vẫn cần phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy pháp lý, đạo đức và khả năng thấu hiểu khách hàng.

Trọng tài viên Lê Đông Triều, Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Quốc tế TGAC giới thiệu về hoạt động trọng tài thương mại

Tại chương trình, các luật sư cũng trao đổi về yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Trọng tài viên Lê Đông Triều, Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Quốc tế TGAC giới thiệu về hoạt động trọng tài thương mại.

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm Trung tâm trọng tài Quốc tế TGAC tại lễ kỷ niệm

Các đại biểu cũng trao đổi về xu hướng doanh nghiệp lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp, cũng như vai trò của luật sư trong tư vấn, hỗ trợ các bên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế TGAC tặng quà lưu niệm tới Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Các đại biểu chụp hình lưu niệm nhân Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam