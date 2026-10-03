Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam
Chiều 3/10, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2026) và giao lưu với Trung tâm Trọng tài Quốc tế TGAC.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh cùng gần 200 luật sư, người tập sự và nhân viên các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn.
Tại buổi lễ, Luật sư Dương Đình Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031, ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của các Đoàn Luật sư Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước khi hợp nhất.
Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hiện có 292 luật sư thành viên và 115 tổ chức hành nghề trên địa bàn rộng lớn. Việc hợp nhất cũng tạo điều kiện hình thành một đội ngũ luật sư đông đảo hơn, tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp tại các khu vực đô thị, miền núi, vùng sâu, vùng xa và ven biển.
Trong bối cảnh mới, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ luật sư chủ động thích ứng với chuyển đổi số, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Nam, công nghệ có thể hỗ trợ tra cứu, xử lý dữ liệu và soạn thảo, nhưng người luật sư vẫn cần phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy pháp lý, đạo đức và khả năng thấu hiểu khách hàng.
Tại chương trình, các luật sư cũng trao đổi về yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
Trong khuôn khổ chương trình, Trọng tài viên Lê Đông Triều, Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Quốc tế TGAC giới thiệu về hoạt động trọng tài thương mại.
Các đại biểu cũng trao đổi về xu hướng doanh nghiệp lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp, cũng như vai trò của luật sư trong tư vấn, hỗ trợ các bên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doan-luat-su-tinh-lam-dong-ky-niem-81-nam-ngay-truyen-thong-luat-su-viet-nam-467684.html