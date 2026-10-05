Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ vùng sâu, vùng xa tiếp cận pháp luật

Từ 7 thành viên năm 1990 cho đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng có 292 luật sư và 115 tổ chức hành nghề luật sư. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hội nhập kinh tế quốc tế và những quan hệ kinh tế-xã hội ngày càng phức tạp, nghề luật sư đang đứng trước những thay đổi sâu sắc.

Có thể thấy, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và xử lý một khối lượng lớn dữ liệu pháp lý, giúp nhiều công việc trước đây cần nhiều thời gian của luật sư đang được công nghệ hỗ trợ thực hiện nhanh hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu đội ngũ luật sư phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ và mở rộng kiến thức sang các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, thương mại và giải quyết tranh chấp.

Các đại biểu tham dự. (ẢNH: TÍN)

Đối với Lâm Đồng, nhiều ngành nghề như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển, đầu tư và phát triển hạ tầng, những quan hệ pháp lý mới sẽ ngày càng đa dạng, đòi hỏi luật sư không chỉ xuất hiện khi tranh chấp đã phát sinh mà phải từng bước trở thành người tư vấn, đồng hành và phòng ngừa rủi ro pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Dù phương thức hành nghề thay đổi, những giá trị cốt lõi của nghề luật sư vẫn không thay đổi thượng tôn pháp luật, độc lập trong hành nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ công lý và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Các đơn vị giao lưu trong ngày lễ. (ẢNH: TÍN)

Đặc biệt, trên địa bàn rộng lớn sau hợp nhất, vẫn còn nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và những người yếu thế cần được hỗ trợ tiếp cận pháp luật. Vì vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng tiếp tục là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực hành nghề, đồng thời chú trọng bồi dưỡng thế hệ luật sư trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các lĩnh vực hành nghề chuyên sâu và phát huy vai trò của luật sư trong đời sống pháp lý, hoạt động tư pháp cũng như quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.