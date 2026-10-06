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Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tư vấn pháp luật miễn phí trong 2 ngày

Báo Khánh Hòa
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Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10) và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí trong 2 ngày: 10-10 và  9-11-2026.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà tư vấn pháp luật cho một công dân.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà tư vấn pháp luật cho một công dân.

Việc tư vấn pháp luật miễn phí được áp dụng đối với mọi cá nhân, tổ chức ở địa phương; thực hiện tại trụ sở làm việc của các văn phòng luật sư, công ty luật thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202610/doan-luat-su-tinh-khanh-hoa-tu-van-phap-luat-mien-phi-trong-2-ngay-e633d99/