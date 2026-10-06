Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tư vấn pháp luật miễn phí trong 2 ngày

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10) và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí trong 2 ngày: 10-10 và 9-11-2026.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà tư vấn pháp luật cho một công dân.

Việc tư vấn pháp luật miễn phí được áp dụng đối với mọi cá nhân, tổ chức ở địa phương; thực hiện tại trụ sở làm việc của các văn phòng luật sư, công ty luật thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.