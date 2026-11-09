Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đưa pháp luật đến với học sinh

Giúp học sinh nhận diện rủi ro trên không gian mạng

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9-11, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phối hợp cùng Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội, phường Bồ Đề, Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hình thức phiên tòa giả định về an ninh mạng, mang lại nhiều bài học thiết thực cho các học sinh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đề nghị Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh. Ảnh: Wellspring

Tham dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương; cùng đại diện lãnh đạo, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Ban giám hiệu nhà trường, đông đảo phụ huynh và các em học sinh.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Lê Trung Sơn khẳng định, tổ chức phiên toà giả định là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Ảnh: Wellspring

Khai mạc chương trình, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, cố vấn cao cấp Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội nhấn mạnh, không gian mạng không phải là nơi đứng ngoài pháp luật. Mỗi lời bình luận, chia sẻ hay hành vi trên mạng đều đòi hỏi sự tôn trọng và gắn liền với trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân. Việc tổ chức phiên toà giả định về an ninh mạng giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng nhận diện rủi ro và biết cách bảo vệ bản thân trên môi trường số.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Hoàng Minh Hiển giao lưu với học sinh. Ảnh: Wellspring

Đánh giá cao hoạt động phối hợp này, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Lê Trung Sơn khẳng định, đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về vai trò của pháp luật cũng như đóng góp thiết thực của đội ngũ luật sư trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục.

Phiên toà giả định được xây dựng từ vụ án thực tế trên không gian mạng, xoay quanh bị cáo Nguyễn Thiên An bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản", theo điểm d khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Quang cảnh phiên toà gia giả định do Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức, thu hút hàng trăm học sinh tham dự. Ảnh: Wellspring

Theo nội dung phiên toà giả định, bị cáo Nguyễn Thiên An đã lấy ảnh, video của bị hại để cắt ghép, kèm những câu chuyện bịa đặt về đời tư của bị hại rồi phát tán cho cộng đồng mạng tấn công. Khi tinh thần bị hại đã kiệt quệ, bị cáo đã dùng chính những dữ liệu đó làm điều kiện yêu cầu bị hại chuyển 100 triệu đồng thì mới gỡ bài trên mạng xã hội. Từ việc xâm phạm dữ liệu cá nhân đến hành vi cưỡng đoạt tài sản đã trở thành tội phạm hình sự và bị cáo phải trả giá đắt bằng một bản án hình sự.

Thông qua diễn biến tại phiên toà giả định đã giúp học sinh và người tham dự hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật và hệ lụy khôn lường từ các hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội, có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nặng nề.

Trước khi bấm gửi hãy nghĩ đến hậu quả, khi gặp nguy hiểm hãy nghĩ đến pháp luật

Đại diện cho các thầy cô Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội, giáo viên chủ nhiệm lớp 9MT1 Phạm Mai Trang chia sẻ, phiên tòa giả định là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rất thiết thực và sinh động, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về những hành vi ứng xử trên không gian mạng, hiểu được hậu quả pháp lý của những hành vi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và biết cách tự bảo vệ bản thân.

Ban tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm tại phiên toà giả định. Ảnh: Wellspring

Cô giáo Phạm Mai Trang cũng bày tỏ mong muốn Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhiều hơn nữa những phiên toà giả định về nhiều lĩnh vực liên quan đến tuổi vị thành niên, để kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết mà thực sự đi vào nhận thức, hành động của mỗi học sinh.

Khép lại phiên toà giả định là phần giao lưu đầy sôi nổi và hào hứng của các em học sinh với các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Hoàng Minh Hiển cho biết, thông qua phiên toà giả định, các học sinh sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và cách bảo vệ dữ liệu cá nhân; những hành vi đăng ảnh bạn bè, chia sẻ một clip hay đăng tải thông tin nhằm bêu xấu người khác trên mạng xã hội có thể vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng, cũng như hậu quả pháp lý của những hành vi này; đồng thời giúp các em học sinh hiểu về các quyền và biện pháp tự bảo vệ mình nếu không may hình ảnh, thông tin cá nhân của các em bị người khác phát tán trái quy định trên không gian mạng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đề nghị Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, tổ chức khác trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh. Đồng thời mong muốn Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thông qua phiên toà giả định và các hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có trách nhiệm và tôn trọng người khác trên không gian mạng.