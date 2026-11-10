Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người tập sự trước kỳ kiểm tra

Chú trọng đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề

Thực hiện chương trình bồi dưỡng cho người tập sự hành nghề luật sư trước kỳ kiểm tra kết thúc tập sự đợt 2 năm 2026, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức 6 chuyên đề về kỹ năng làm bài kiểm tra môn dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại và đạo đức nghề nghiệp luật sư. Các chuyên đề diễn ra từ ngày 25-10 đến ngày 8-11, tại Học viện Tư pháp.

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên sâu, thu hút hàng trăm học viên tham gia. Ảnh: Thái An

Điểm đáng chú ý của chương trình là nội dung bồi dưỡng không chỉ tập trung hệ thống hóa kiến thức pháp luật mà còn gắn với những tình huống phát sinh trong thực tiễn hành nghề, giúp người tập sự nâng cao khả năng nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý.

Đầu tháng 11-2026, chuyên đề Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư do hai Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Hoàng Minh Hiển và luật sư Bùi Việt Anh giảng dạy đã thu hút sự tham gia của hàng trăm người tập sự.

Tại buổi bồi dưỡng, các học viên được trao đổi, thảo luận về những quy định của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Luật Luật sư và các tình huống liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp. Thông qua việc phân tích tình huống, giảng viên giúp học viên hiểu rõ hơn phạm vi điều chỉnh của các quy tắc, cách nhận diện hành vi vi phạm và trách nhiệm của luật sư trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội truyền đạt về phạm vi điều chỉnh của các quy tắc, cách nhận diện hành vi vi phạm và trách nhiệm của luật sư trong từng hoàn cảnh cụ thể. Ảnh: Thái An

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng bởi đạo đức nghề nghiệp không chỉ là một môn kiểm tra bắt buộc mà còn là nền tảng định hướng hành vi, thái độ và trách nhiệm của luật sư trong quá trình hành nghề.

Buổi bồi dưỡng chuyên đề kỹ năng làm bài kiểm tra môn Dân sự do Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Lê Trung Sơn và luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh giảng dạy diễn ra ngày 7-11, tại Học viện Tư pháp.

Thay vì chỉ hướng dẫn cách ghi nhớ điều luật hoặc trình bày bài kiểm tra, hai giảng viên tập trung phân tích những tình huống tranh chấp dân sự phức tạp, đòi hỏi người học vận dụng tổng hợp kiến thức pháp luật và kỹ năng giải quyết vụ việc.

Trang bị hành trang trước khi bước vào nghề

Nếu chuyên đề đạo đức nghề nghiệp giúp học viên nhận diện những giới hạn và chuẩn mực ứng xử trong hành nghề, thì các chuyên đề về dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại tạo điều kiện để người tập sự rèn luyện khả năng vận dụng pháp luật vào những tranh chấp cụ thể.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Lê Trung Sơn cho biết, xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng người tập sự hành nghề luật sư là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ người tập sự.

Nội dung bồi dưỡng không chỉ tập trung vào kiến thức pháp luật mà còn chú trọng kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, xây dựng bản luận cứ và thực hiện quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Thông qua các hoạt động thiết thực này, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư tương lai, hướng tới xây dựng đội ngũ luật sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng hành nghề tốt, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, góp phần bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.