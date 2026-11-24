42 năm đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

Chiều 23/11, tại cuộc kỷ niệm 42 năm ngày thành lập của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, ôn lại truyền thống của giới luật sư Thủ đô, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Huỳnh Phương Nam cho biết, cội nguồn của Đoàn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nền tư pháp cách mạng Việt Nam.

Nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Trí Tuệ đánh giá cao những thành tựu mà Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã đạt được trong suốt 42 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: Thái An

Thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-TC ngày 30-4-1984 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 24-11-1984, Hội nghị thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chính thức được tổ chức với 16 luật sư sáng lập. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư được thành lập sớm nhất cả nước, đặt nền móng cho sự phát triển của giới luật sư Thủ đô.

Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luật sư Huỳnh Phương Nam cho biết, 42 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô. Ảnh: Thái An

“Từ 16 luật sư những ngày đầu gian khó, trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và vị thế, quy tụ trên 6.700 luật sư thành viên, hoạt động tại hơn 2.000 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thủ đô”, luật sư Huỳnh Phương Nam thông tin.

Sự phát triển mạnh mẽ của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội không chỉ thể hiện qua số lượng thành viên mà còn được khẳng định bằng chất lượng hoạt động chuyên môn, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thiết thực đối với đời sống pháp lý, kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nguồn lực pháp lý quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô

Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao dịch quốc tế, Hà Nội có nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, chất lượng. Trong tiến trình phát triển đó, đội ngũ luật sư Thủ đô là một nguồn lực quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 luật sư thành viên. Ảnh: Thái An

Trong suốt chặng đường 42 năm qua, đội ngũ luật sư tại các tổ chức hành nghề trên địa bàn Hà Nội đã trực tiếp tham gia tranh tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và giải quyết tranh chấp trong hàng chục nghìn vụ án, vụ việc, đặc biệt là nhiều vụ án trọng điểm quốc gia phức tạp.

Thông qua hoạt động nghề nghiệp, các luật sư đã góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Thủ đô và cả nước.

Không chỉ tham gia giải quyết các tranh chấp, đội ngũ luật sư còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị, thực hiện các dự án đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các giao dịch kinh tế, thương mại. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại Hà Nội.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung triển khai Luật Thủ đô và các chủ trương, chính sách lớn nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới, việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ luật sư càng có ý nghĩa thiết thực.

Sự tham gia của giới luật sư vào quá trình góp ý chính sách, tư vấn pháp luật, phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luôn chú trọng phát huy trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thiện nguyện hướng về người nghèo, người yếu thế, các đối tượng chính sách.

Những hoạt động này góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phòng ngừa vi phạm pháp luật và hạn chế những tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội. Đây cũng là những đóng góp thiết thực của giới luật sư trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công lý, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, nghĩa tình, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Trí Tuệ, từ những thành tựu mà Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã đạt được trong suốt 42 năm xây dựng và trưởng thành, đây sẽ là nền tảng để Đoàn tiếp tục góp sức vào sự phát triển chung.

Theo ông Nguyễn Trí Tuệ, đất nước đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. “Trong bối cảnh đó, vị trí, vai trò của luật sư ngày càng quan trọng. Luật sư không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, mà còn góp phần bảo vệ công lý, thúc đẩy thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các thiết chế pháp lý”, ông Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh.