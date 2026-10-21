Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại xã Tân Sơn

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh; luật sư Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Sơn.

Báo cáo viên Giáp Thị Vân trao đổi làm rõ một số nội dung về hòa giải cơ sở với đại biểu.

Các đại biểu được luật sư Giáp Thị Vân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; các nguyên tắc, phạm vi hòa giải và những trường hợp không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.

Báo cáo viên cũng tập trung hướng dẫn quy trình tiến hành hòa giải, kỹ năng lắng nghe, phân tích, giải thích pháp luật, thuyết phục các bên và xử lý những tình huống mâu thuẫn, tranh chấp thường gặp trong đời sống cộng đồng.

Thông qua các tình huống thực tế như tranh chấp lối đi, mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp vay nợ, đất đai và xô xát gây thương tích, các đại biểu được trao đổi, làm rõ vai trò, trách nhiệm của hòa giải viên trong việc nắm bắt tình hình, xác định đúng phạm vi hòa giải, bảo đảm tính khách quan, công bằng và tôn trọng sự tự nguyện của các bên.

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Sơn.

Báo cáo viên nhấn mạnh, hòa giải viên không được áp đặt phương án giải quyết, vượt quá thẩm quyền hoặc lợi dụng hoạt động hòa giải để che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoặc nằm ngoài phạm vi hòa giải, hòa giải viên cần kịp thời thông báo, hướng dẫn các bên chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng chia sẻ một số kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

Nhân dịp này, Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Sơn, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.