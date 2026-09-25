Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tham dự chương trình có gần 200 đại biểu là cán bộ, công chức, người lao động và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Kiên Lao.

Các đại biểu trao đổi làm rõ những điểm mới của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Trao đổi với các đại biểu, luật sư Giáp Thị Vân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, hoạt động tuyên truyền diễn ra trong thời điểm công tác hòa giải ở cơ sở đang đứng trước những yêu cầu mới. Ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở; gồm 5 chương, 35 điều và có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.

Để giúp các đại biểu hiểu rõ những quy định mới, từ đó có căn cứ vận dụng vào thực tiễn, luật sư Giáp Thị Vân tập trung trao đổi, làm rõ các quy định về nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải; trách nhiệm của hòa giải viên, tổ hòa giải; cơ chế phối hợp trong phòng ngừa những vụ việc có nguy cơ phát sinh bạo lực.

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 bổ sung quy định về khả năng ứng dụng công nghệ trong hoạt động hòa giải, trong đó có hình thức hòa giải trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến trong những điều kiện phù hợp. Đây là những nội dung mới cần được tuyên truyền để cán bộ, hòa giải viên ở cơ sở chủ động nắm bắt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi Luật có hiệu lực.

Bên cạnh Luật Hòa giải ở cơ sở, các đại biểu còn được phổ biến, trao đổi một số quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan. Qua trao đổi, giải đáp những vấn đề thường phát sinh trong thực tiễn, cán bộ, công chức, người lao động và hòa giải viên có thêm kiến thức, kỹ năng vận dụng trong công tác chuyên môn, hòa giải và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Việc đưa các nội dung pháp luật thiết thực về cơ sở giúp đội ngũ hòa giải viên có thêm căn cứ pháp lý khi giải quyết những vụ việc phát sinh trong cộng đồng. Qua đó, nhiều mâu thuẫn được nhận diện, tháo gỡ ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tranh chấp kéo dài, góp phần giữ gìn đoàn kết và đồng thuận trong cộng đồng.

Luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân xã Kiên Lao.

Từ nay đến hết tháng 10/2026, Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống và hoạt động của người dân.