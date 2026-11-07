Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh tổ chức ngày trợ giúp pháp lý miễn phí

Hoạt động góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Đồng chí Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Bắc Ninh cùng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố giám sát tại Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Prolaf, phường Bắc Giang.

Theo đó, từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 7/11, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn đồng loạt tổ chức tư vấn, giải đáp những vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống, giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và cách thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với hoạt động tư vấn, lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố tổ chức các đoàn đến thăm, động viên và giám sát việc triển khai tại một số tổ chức hành nghề luật sư. Đồng thời ghi nhận kết quả, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí.

Luật sư Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh cho biết: Ngày trợ giúp pháp lý miễn phí là hoạt động thường niên nhằm huy động đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân.

Người dân được trợ giúp pháp lý miễn phí tại Văn phòng Luật sư Trần Văn Tiền và cộng sự.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen sống, làm việc và ứng xử theo Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đội ngũ luật sư cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận pháp luật bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đến 11 giờ ngày 7/11, toàn thành phố có hơn 80 văn phòng luật tổ chức ngày trợ giúp pháp lý miễn phí cho khoảng 450 lượt người dân trên địa bàn. Người dân được các luật sư trực tiếp tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp lý liên quan đến các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình... qua đó giúp hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành và cộng sự trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tổ dân phố 2, phường Võ Cường.

Thông qua chương trình, Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ luật sư trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền và lan tỏa hình ảnh người luật sư tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng.