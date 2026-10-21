Đoàn Luật sư Hà Nội ghi nhận những đóng góp của các nữ luật sư

Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của những nữ luật sư, đồng thời tạo diễn đàn để các thế hệ chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, lan tỏa những giá trị nhân văn của nghề luật.

Tại chương trình, Luật sư Huỳnh Phương Nam, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội ghi nhận những đóng góp của những nữ luật sư và phong trào phụ nữ đối với sự phát triển của Đoàn; đồng thời mong muốn các nữ luật sư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp vào hoạt động chung.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội. Ảnh: PV

Dịp này, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương nhấn mạnh, nghề luật sư đòi hỏi người phụ nữ phải có bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái. Niềm tự hào với nghề gắn liền với trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và xây dựng xã hội tôn trọng pháp luật. Đằng sau mỗi hồ sơ tư vấn, mỗi bản luận cứ hay phiên tòa là quá trình nghiên cứu, sự tận tâm và những trăn trở trước quyền lợi, số phận pháp lý của mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: PV

Theo Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương, nữ luật sư khẳng định năng lực bằng chất lượng công việc, bản lĩnh hành nghề và sự kiên trì giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh công tác chuyên môn, các nữ luật sư còn tích cực tham gia hoạt động Hội, kết nối đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật, thiện nguyện, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà cũng chia sẻ những thách thức đặt ra với nữ luật sư trước sự thay đổi của pháp luật, tính chất ngày càng đa dạng của các tranh chấp và yêu cầu cao từ khách hàng. Điều đó đòi hỏi người hành nghề liên tục cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, chủ động ứng dụng công nghệ, đồng thời bảo đảm việc kiểm chứng thông tin và bảo mật dữ liệu. Với nữ luật sư, việc cân bằng giữa công việc, gia đình và phát triển bản thân cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Tọa đàm “Nữ luật sư bản lĩnh với nghề” là dịp để các thế hệ nữ luật sư trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách vượt qua áp lực và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Qua đó, chương trình góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, khuyến khích nữ luật sư tiếp tục trau dồi chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, phát huy trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng hình ảnh nữ luật sư Thủ đô bản lĩnh, trí tuệ và nhân ái.