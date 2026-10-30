Đoàn liên ngành Trung ương làm việc với Lâm Đồng về giám định tư pháp, định giá tài sản

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, công tác giám định tư pháp được tỉnh triển khai theo quy định, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng. Thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012, toàn tỉnh ghi nhận 25.316 vụ việc trưng cầu giám định lần đầu, 192 vụ việc trưng cầu giám định bổ sung và 267 vụ việc trưng cầu giám định lại.

Kết quả công tác giám định góp phần cung cấp căn cứ chuyên môn phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Quyền Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng Trần Thanh Tài báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, công tác này vẫn gặp một số khó khăn do đội ngũ giám định viên ở một số lĩnh vực còn kiêm nhiệm, thiếu điều kiện đào tạo chuyên sâu và chịu áp lực cao về trách nhiệm pháp lý, trong khi đó tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, khối lượng mẫu vật và hồ sơ lớn.

Đối với công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 22/9/2025, Hội đồng định giá tài sản cấp tỉnh tiếp nhận thêm 295 hồ sơ. Từ ngày 22/9/2025, thực hiện Nghị định số 250/2025/NĐ-CP của Chính phủ, công tác định giá tài sản được phân cấp cho UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo lĩnh vực quản lý.

Đại tá Lê Xuân Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đến nay, 124/124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp xã. Các sở, ngành liên quan cũng đã tham mưu thành lập hội đồng định giá theo lĩnh vực phụ trách.

Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 30/8/2026, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận 252 yêu cầu định giá tài sản. Trong đó, 249 yêu cầu định giá lần đầu được tiếp nhận, 231 yêu cầu đã có kết luận định giá, 7 yêu cầu đang được giải quyết và 11 yêu cầu bị từ chối định giá. Ngoài ra, các cơ quan chức năng tiếp nhận 3 yêu cầu định giá lại.

Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Tiến Dũng nêu ý kiến tại buổi làm việc

Trong quá trình thực hiện, các hội đồng định giá đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, tổ chức thẩm định giá độc lập và doanh nghiệp để khảo sát, thu thập thông tin thị trường đối với những tài sản đặc thù, có quy mô lớn hoặc yêu cầu kỹ thuật phức tạp, góp phần nâng cao tính khách quan của kết luận định giá.

Dù vậy, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương cũng dẫn đến những khó khăn trong việc bàn giao, lưu trữ, tổng hợp hồ sơ định giá do các hội đồng cấp huyện trước đây thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính Phạm Văn Bình nêu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản được thực hiện khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có liên quan trực tiếp đến chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ người thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả làm việc tại Lâm Đồng là cơ sở để đoàn công tác hoàn thiện báo cáo tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị về công tác giám định tư pháp và các quy định liên quan; đồng thời đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai Nghị định số 250/2025/NĐ-CP của Chính phủ về công tác định giá tài sản.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những trao đổi và kiến nghị của đoàn công tác có ý nghĩa thiết thực để Lâm Đồng triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Tỉnh sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ đối với những vấn đề còn bất cập, góp phần bảo đảm công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trên địa bàn ngày càng hiệu quả theo quy định của pháp luật.