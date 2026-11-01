Đoàn Lê Anh Đức vô địch Olympia 2026, giữ cúp ở lại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất cuộc thi: Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hoà), Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Bên cạnh sức nóng ở trường quay S14, tại 4 điểm cầu trực tiếp: Công viên Biển Bình Sơn - Khánh Hoà, Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - Phú Thọ, Quảng trường Thái Bình - Hưng Yên và Bảo tàng Hà Nội - Hà Nội, bầu không khí cũng cực kì sôi động với những màn cổ vũ rực lửa, nhiệt huyết đến từ người dân, cổ động viên, thầy cô, gia đình và bạn bè của 4 thí sinh.

Không khí sôi động tại các điểm cầu trực tiếp. Ảnh: Nhóm PV Tiền phong

Phần thi Khởi động, các thí sinh có màn rượt đuổi điểm số gay cấn ngay từ màn Khởi động Cá nhân. Quang Minh có một điểm 10, Anh Đức và Gia Bảo có 30 điểm, Thái Dương có 50 điểm.

Sau phần Khởi động chung, Thái Dương tạm thời dẫn đầu với 85 điểm, Anh Đức cũng theo sát với 80 điểm, Gia Bảo có 35 điểm và Quang Minh có 10 điểm.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay khi gợi ý thứ hai còn chưa được gợi mở đầy đủ, Gia Bảo đã nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời với đáp án là "Tự học" và giành thêm 40 điểm. Lúc này, Thái Dương vẫn đang giữ ngôi đầu bảng với 95 điểm, Anh Đức có 90 điểm, Gia Bảo đạt 85 điểm và Quang Minh có 20 điểm.

Từ khóa "Tự học" giúp Gia Bảo nâng số điểm lên 85 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng và chênh lệch đáng kể. Ngay từ những câu đầu tiên của phần thi, cả 4 nhà leo núi đã có cuộc "so kè" điểm số nghẹt thở. Phần thi kết thúc với sự thay đổi cục diện khi Anh Đức lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu với 190 điểm, Gia Bảo có 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh cũng bám đuổi sát sao với 130 điểm.

Đến với phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Nam sinh đánh mất 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên vào tay Thái Dương. Ở câu hỏi có giá trị 30 điểm, cả Anh Đức và 3 thí sinh còn lại không đưa ra được đáp án chính xác. Ngôi sao hy vọng đã giúp nam sinh giành thêm 40 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Kết thúc phần thi, Anh Đức có 210 điểm.

Anh Đức có màn về đích ấn tượng

Thái Dương chọn gói 20 - 30 - 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, cả Quang Minh và Thái Dương chưa có đáp án đúng. Trong câu hỏi trị giá 30 điểm bằng tiếng Anh, nam sinh vụt mất cơ hội ghi điểm và mất 30 điểm cho Gia Bảo. Ngôi sao hy vọng chưa thể giúp Thái Dương giành thêm điểm số ở câu hỏi thứ ba, tiếp tục đánh mất 20 điểm cho Anh Đức. Thái Dương có 115 điểm sau phần thi Về đích.

Thái Dương có phần thi Về đích chưa thực sự trọn vẹn.

Gia Bảo lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh chưa có thêm điểm sau câu hỏi đầu tiên sau đáp án chính xác đến từ Anh Đức. Gia Bảo có thêm 20 điểm ở câu hỏi tiếp theo. Tuy nhiên, Ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng chưa thể gia tăng số điểm cho nam sinh.

Gia Bảo cũng đã rất nỗ lực ghi điểm trong phần thi.

Quang Minh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Quang Minh có thêm 20 điểm sau câu hỏi đầu tiên. Trong câu hỏi thứ hai, cả Quang Minh và Thái Dương đều chưa thể ghi điểm. Với đáp án chính xác ở câu hỏi cuối, nam sinh ghi thêm 40 điểm cùng lựa chọn Ngôi sao hy vọng.

Quang Minh có màn thể hiện xuất sắc ở vòng thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, với phong độ ổn định cùng màn bứt tốc mạnh mẽ ở phần sau cuộc đua, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã giành ngôi vị Quán quân của trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử 26 năm của chương trình, giúp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hai năm liên tiếp có học sinh giành ngôi vô địch, sau chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh trong trận Chung kết Olympia năm thứ 25.

Nam sinh Amser giúp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lập kỷ lục mới.

Ngôi vị Á quân thuộc về Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên). Đồng hạng ba là Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ). Cuộc đua khép lại với sự nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết liệt của cả 4 nhà leo núi xuất sắc nhất năm.