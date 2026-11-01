Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối với 4 điểm cầu địa phương.

Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết gồm: Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội; Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Sau bốn phần thi Khởi động, Chướng ngại vật, Tăng tốc, Về đích với sự cạnh tranh quyết liệt từ các thí sinh, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội trở thành người chiến thắng, đoạt giải Nhất Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, giành ngôi Quán quân cùng vòng nguyệt quế và giải thưởng trị giá 50.000 USD.

Giải nhì trị giá 200 triệu đồng thuộc về Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình. Hai thí sinh Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đạt giải Ba trị giá 100 triệu đồng.

Đoàn Lê Anh Đức là học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thí sinh giành tấm vé cuối cùng vào chung kết sau vòng thi Quý IV ngày 25/10 khi có màn lội ngược dòng đáng chú ý. Nam sinh từng giành giải nhất học sinh giỏi sử cấp thành phố và giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đáng chú ý, Anh Đức từng trúng tuyển vào 4 trường chuyên: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) môn Lịch sử; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) môn tiếng Nga. Nam sinh còn đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chu Văn An, nay là Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Với môn Lịch sử, Anh Đức từng giành giải Nhất cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố. Thế mạnh của nam sinh nằm ở các môn khoa học xã hội, đặc biệt là Lịch sử. Đây cũng là môn chuyên mà em đang theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đoàn Lê Anh Đức còn có sở thích đặc biệt khác là tự tìm hiểu, ghi nhớ và có thể hát Quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới. Tại trường quay Đường lên đỉnh Olympia 2026, em từng thể hiện những đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Khả năng ghi nhớ những giai điệu đến từ nhiều quốc gia khiến bạn bè và thầy cô vô cùng ấn tượng.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là trường 2 năm liên tiếp có thí sinh giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia khi Đoàn Lê Anh Đức giành quán quân năm thứ 26. Trước đó, Trần Bùi Bảo Khánh, cựu học sinh của trường đã giành ngôi vị Quán quân năm 2025.

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