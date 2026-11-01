Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Ở tuổi lên 9, Lê Châu Giang (Hà Nội) đã sớm bộc lộ tài năng và niềm đam mê với môn trượt băng nghệ thuật. Từ một lần tò mò muốn thử sức khi nhìn các anh chị biểu diễn, cô bé đã từng bước chinh phục những kỹ thuật khó, giành huy chương tại đấu trường quốc tế và mới đây nhất là ngôi vô địch Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026. Đằng sau những vòng xoay mềm mại trên mặt băng là sự kiên trì, nỗ lực của một tài năng nhí cùng ước mơ mang huy chương về cho thể thao Việt Nam.