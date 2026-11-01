Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026
Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sáng 1/11.
Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi" xuất sắc.
Đoàn Lê Anh Đức (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam) đã giành vòng nguyệt quế./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doan-le-anh-duc-vo-dich-duong-len-dinh-olympia-2026-post1145543.vnp