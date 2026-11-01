Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1-11, trận chung kết năm thứ 26 chương trình Đường lên đỉnh Olympia diễn ra tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam.

4 thí sinh xuất sắc cùng tranh tài gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

4 thí sinh tranh tài ở phần thi Khởi động. Ảnh: VTV

Cuộc đua diễn ra gay cấn ngay từ những phần thi đầu tiên. Sau phần thi Khởi động, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm; Anh Đức bám sát ở vị trí thứ 2 với 80 điểm; Gia Bảo đạt 35 điểm, còn Quang Minh có 10 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo tạo dấu ấn khi nhanh chóng nhấn chuông và giải chính xác từ khóa “Tự học”, nâng tổng điểm lên 85. Kết thúc phần thi này, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm, Anh Đức đạt 90 điểm, Gia Bảo có 85 điểm và Quang Minh đạt 20 điểm.

Bước ngoặt xuất hiện trong phần thi Tăng tốc. Các thí sinh liên tục ghi điểm, khiến thứ hạng thay đổi qua từng câu hỏi. Quang Minh có màn trở lại ấn tượng khi liên tiếp giành điểm tối đa ở 2 câu hỏi đầu tiên.

Tuy nhiên, Anh Đức cũng thể hiện tốc độ xử lý và sự ổn định, qua đó vươn lên dẫn đầu với 190 điểm sau 4 câu hỏi. Gia Bảo xếp thứ 2 với 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh có 130 điểm.

Trong phần thi Về đích, Anh Đức tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tận dụng cơ hội ghi điểm từ lượt thi của các đối thủ để củng cố vị trí dẫn đầu. Kết quả chung cuộc, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chức vô địch với 240 điểm. Về nhì là Nguyễn Huy Quang Minh với 180 điểm; Trần Võ Gia Bảo đạt 165 điểm và Lý Thái Dương đạt 115 điểm, cùng giành giải ba.

Là học sinh lớp chuyên Sử, Anh Đức gây ấn tượng với niềm yêu thích lịch sử và khát vọng viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Chiến thắng tại trận chung kết đánh dấu thành quả của hành trình nỗ lực, bản lĩnh và khả năng chinh phục các thử thách kiến thức của nam sinh Hà Nội.

Đoàn Lê Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV

Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 liên tiếp học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, tại trận chung kết năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh cũng đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Trận chung kết được truyền hình trực tiếp trên VTV3, kết nối với 4 điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân tại các địa phương đã tập trung cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa tinh thần hiếu học và niềm tự hào về những gương mặt trẻ giàu tri thức.