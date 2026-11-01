Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết cuộc thi.

Ở phần thi Về đích, Anh Đức bắt đầu với 3 câu hỏi đầu tiên. Anh Đức chia sẻ: “6 năm theo đuổi Olympia rất nhiều niềm vui, nỗi buồn. Trước hết, em đang đứng ở chung kết năm, muốn gửi lời cảm ơn gia đình em, anh, chị em, các cô dì chú bác, cảm ơn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, lớp 12 Sử 1. Đặc biệt, 2 hôm nữa tới sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, Anh Đức muốn gửi món quà nếu được này tới cô”. Nam sinh chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm và không chọn ngôi sao hy vọng.

Ở câu hỏi cuối cùng với giá trị 20 điểm, Anh Đức lựa chọn ngôi sao hy vọng khiến màn thi đấu trở nên kịch tính, căng thẳng. Ngay khi câu hỏi vang lên, Anh Đức đã thể hiện sự tự tin cao nhất khi liên tục kêu gọi cổ động viên hò reo. Khi MC chưa kịp đọc hết câu hỏi, Anh Đức liên tục đưa ra 3 lần là tác giả Nguyễn Tuân. Với màn trả lời xuất sắc này, Anh Đức nâng tổng điểm lên 210.

Đoàn Lê Anh Đức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Kết thúc phần thi về đích, Đoàn Lê Anh Đức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026. Thành tích này giúp hai lần liên tiếp Trường THPT Chuyên Amsterdam có quán quân

Sở hữu tài lẻ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức gây ấn tượng không chỉ bởi sự thú vị ngoài đời mà còn bằng bản lĩnh khi thi đấu.

Từng về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm, Anh Đức đã có màn bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi tháng với 330 điểm. Bước vào cuộc thi Quý 4, Anh Đức tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm vé cuối cùng dự Chung kết năm.

Chiến thắng của Anh Đức cũng đưa Hà Nội trở thành một trong bốn địa phương có điểm cầu truyền hình tại chung kết năm, đồng thời giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cầu truyền hình năm thứ hai liên tiếp.