Đoàn Lê Anh Đức đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Chân dung Quán quân Đoàn Lê Anh Đức

Vượt lên dẫn đầu từ phần Tăng tốc và giữ vững lợi thế đến cuối trận, Đoàn Lê Anh Đức (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã giành vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Xếp sau lần lượt là Nguyễn Huy Quang Minh (THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) với 180 điểm, Trần Võ Gia Bảo (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) với 165 điểm và Lý Thái Dương (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) với 105 điểm.

Chiến thắng khép lại một hành trình nhiều kịch tính của Anh Đức. Ở cuộc thi Tuần, nam sinh chỉ về nhì với 230 điểm, rồi bứt lên với 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Ở cuộc thi Quý IV, Anh Đức chỉ có 40 điểm sau phần Khởi động, xếp cuối đoàn, nhưng đã lội ngược dòng và giành tấm vé cuối cùng vào Chung kết ở câu hỏi cuối cùng. Ngoài phòng thi, nam sinh có thế mạnh về Lịch sử này còn thuộc lòng quốc ca của 135 quốc gia.

Với chiến thắng này, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ hai liên tiếp, sau Trần Bùi Bảo Khánh ở năm thứ 25. Thêm một sự trùng hợp thú vị: năm ngoái Bảo Khánh cũng là người giành tấm vé cuối cùng vào Chung kết, rồi đi đến vòng nguyệt quế.

Tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp, đông đảo thầy cô, học sinh và người dân đã có mặt để tiếp lửa cho các nhà leo núi của quê hương.