Đoàn Lê Anh Đức chiến thắng, trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2026

Trao giải cho các thí sinh tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. (Ảnh: ANH HUY)

Sáng 1/11, cuộc đua quan trọng nhất - Chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã diễn ra với sự tham gia tranh tài của 4 “nhà leo núi”: Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội; Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Sau các phần thi Khởi động, Chướng ngại vật, Tăng tốc, Về đích với sự cạnh tranh quyết liệt từ các thí sinh, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội trở thành người chiến thắng, đoạt giải Nhất Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, giành ngôi Quán quân cùng vòng nguyệt quế và giải thưởng trị giá 50.000 USD;

Giải Nhì trị giá 200 triệu đồng thuộc về Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Giải Ba trị giá 100 triệu đồng thuộc về Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, trong diễn biến của trận chung kết, ở phần thi Khởi động riêng, mỗi thí sinh bắt đầu với 6 câu hỏi cá nhân.

Là người đầu tiên tham gia thi, Quang Minh đã giành được 10 điểm; Lê Anh Đức 30 điểm; Gia Bảo 30 điểm; Thái Dương 50 điểm.

Phần thi Khởi động chung tiếp theo với 12 câu hỏi, tốc độ cuộc thi được đẩy nhanh hơn, đòi hỏi các thí sinh phải nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời.

Anh Đức, Thái Dương, Gia Bảo liên tiếp thay nhau nhấn chuông. Sau phần thi Khởi động, Thái Dương tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 85 điểm; Anh Đức 80 điểm; Gia Bảo 35 điểm; Quang Huy 10 điểm.

Chướng ngại vật của trận chung kết đòi hỏi các thí sinh tìm ra một từ khóa có 5 chữ cái. Trong câu hỏi đầu tiên, 3 thí sinh đưa ra câu trả lời chính xác, có thêm 10 điểm. Mảnh ghép đầu tiên được mở nhưng vẫn chưa có tiếng chuông nào cất lên. Các thí sinh tiếp tục giải câu hỏi hàng ngang thứ 2. Khi các thí sinh chưa đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ 2, lúc này, Gia Bảo nhấn chuông giành quyền mở từ khóa. Với đáp án đưa ra là “Tự học”, Gia Bảo đưa tất cả người xem đến giây phút hồi hộp chờ đợi đáp án.

Kết quả, cú bấm chuông cùng câu trả lời chính xác đã mang lại cho Gia Bảo 85 điểm, mở khóa thành công từ khóa Chướng ngại vật. Kết thúc phần thi này, Thái Dương vẫn đang dẫn đầu với 90 điểm.

Phần thi Tăng tốc là cơ hội quan trọng để các thí sinh gia tăng điểm số. Ở phần thi này, để cạnh tranh điểm số, các thí sinh phải đưa ra đáp án vừa đúng vừa thật nhanh. Qua từng câu hỏi Tăng tốc, các thí sinh đã tận dụng tối đa cơ hội của mình để giành điểm. Với số điểm bám đuổi nhau, các vị trí dẫn đầu có sự thay đổi qua từng câu hỏi.

Ở câu hỏi số 4, câu cuối của phần thi, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng, giành điểm. Nhưng người đưa ra đáp án nhanh nhất, Gia Bảo có được thêm 40 điểm, theo sau là Anh Đức, Thái Dương và Quang Minh.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức trở thành người dẫn đầu với 190 điểm; Gia Bảo 155 điểm, Thái Dương 145 điểm; Quang Minh 130 điểm.

Trong phần thi Về đích, không khí cổ vũ từ các điểm cầu càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, tiếp lửa cho các thí sinh trong phần thi quyết định. Cả 4 “nhà leo núi” đã tập trung cao độ, thể hiện bản lĩnh cá nhân khi sử dụng chiến thuật chọn gói câu hỏi, ngôi sao hy vọng để quyết tâm lấy điểm.

Kết quả, với số điểm 240, cao nhất trong các thí sinh, Đoàn Lê Anh Đức đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, Hà Nội đã giành chiến thắng, xuất sắc trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 mùa thứ 26.