Đoàn lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia trao đổi kinh nghiệm với phường Sơn Trà

Đoàn lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia chụp ảnh lưu niệm với phường Sơn Trà. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Đảng ủy phường Sơn Trà, đơn vị hành chính phường Sơn Trà được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ địa giới hành chính và dân cư của ba phường Nại Hiên Đông, Mân Thái và Thọ Quang (cũ), với diện tích tự nhiên 56,03km², quy mô dân số 86.890 người.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy phường Sơn Trà lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời kiện toàn bộ máy đồng bộ: thành lập 41 chi bộ tổ dân phố, sáp nhập 13 chi bộ trường học thành 6 chi bộ, thành lập 11 chi bộ phòng, ban chuyên môn và điều chỉnh mô hình tổ chức đảng đối với trạm y tế và các đơn vị trực thuộc.

Thành viên Đoàn lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia trao đổi tại buổi làm việc với phường Sơn Trà. Ảnh: NGỌC HÀ

Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và phát triển đảng viên được đẩy mạnh; chuyển đổi số trong công tác Đảng đạt kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách đạt 1.388,128 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 80,44%...

Từ thực tiễn của phường Sơn Trà, các thành viên Đoàn lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia chia sẻ, trao đổi về giải pháp quản lý giáo dục, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; định hướng phát triển kinh tế nhằm góp phần vào chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố…

Lãnh đạo phường Sơn Trà tặng quà lưu niệm đến Đoàn lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: NGỌC HÀ

Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà Hoàng Sơn Trà ghi nhận ý kiến chia sẻ của Đoàn lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia; đồng thời khẳng định địa phương mong muốn tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực hành chính công; thúc đẩy giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối kinh tế, văn hóa, du lịch; góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa đội ngũ cán bộ trẻ hai Đảng, hai nước.