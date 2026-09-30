Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (giữa); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành thành phố và xã Thạnh Bình.

Cùng dự có đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh cụ Huỳnh Thúc Kháng, các đại biểu nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, sự cương trực và khát vọng cống hiến mà cụ đã để lại; chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu tìm hiểu về di tích mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỒ QUÂN

Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng được lập tại đỉnh núi Thiên Ấn vào năm 1947 và trải qua các đợt trùng tu, tôn tạo vào các năm 1959, 1971, 1994 và 2019.

Năm 1990, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng và chùa Thiên Ấn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Đây là nơi an táng theo tâm nguyện của cụ Huỳnh Thúc Kháng, sau khi cụ lâm bệnh nặng và qua đời ngày 21/4/1947 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương tại điểm nhà bà Võ Thị Tuyết, nằm trong di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ. Nơi đây cụ Huỳnh đã sống và làm việc từ tháng 12/1946 - 4/1947. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, đoàn đến dâng hương tại di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Nơi đây từng là cơ quan đầu não chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở khu vực Nam Trung Bộ, gắn liền với hoạt động của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ. Ảnh: HỒ QUÂN

Các đại biểu tham quan nhà lưu niệm trong di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ. Ảnh: HỒ QUÂN