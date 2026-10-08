Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Trụ trì, Ban Quản trị các chùa Chrôi Tưm Chắs, chùa Chén Kiểu (Sro Lôn), Tắc Gồng (Pra Sáth Kong) và Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mỹ Xuyên.

Tại các nơi đến, đoàn lãnh đạo thành phố ghi nhận tình hình hoạt động, đời sống và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, chư tăng, cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đồng bào Khmer đón mừng lễ hội vui tươi, an lành.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, tặng quà cán bộ hưu trí Khmer phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn mong muốn các vị chức sắc, Ban Quản trị chùa tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ hưu trí tiêu biểu trên địa bàn phường Mỹ Xuyên.

Đại diện các cơ sở thờ tự, nhà trường, cán bộ hưu trí trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động phật tử và nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo giáo dục, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.